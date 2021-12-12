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Мартелл 2021. Украинские юниоры берут бронзу в эстафете

Биатлон
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Результаты юниорской эстафеты

Мартелл 2021. Украинские юниоры берут бронзу в эстафете

IBU

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 декабря, в рамках очередного этапа Юниорского Кубка IBU 2021/2022 состоялась мужская эстафетная гонка.

Победу в заезде одержали представители Польши, серебро у немцев, а ТОП 3 замкнули украинцы.

Наша команда выступала в составе Виталия Мандзина, Дмитрия Грущака, Романа Боровика и Степана Кинаша.

Мартелл. Юниорский Кубок IBU 2021/2022

Эстафета

Мужчины

1. Польша (0+10)

2. Германия (1+13) (+1.01,2)

3. Украина (1+7) (+1.22,1)

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В статье: Кубок IBU
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