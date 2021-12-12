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Мартелл 2021. Украинские юниоры берут бронзу в эстафете
Результаты юниорской эстафеты
IBU
Сегодня, 12 декабря, в рамках очередного этапа Юниорского Кубка IBU 2021/2022 состоялась мужская эстафетная гонка.
Победу в заезде одержали представители Польши, серебро у немцев, а ТОП 3 замкнули украинцы.
Наша команда выступала в составе Виталия Мандзина, Дмитрия Грущака, Романа Боровика и Степана Кинаша.
Мартелл. Юниорский Кубок IBU 2021/2022
Эстафета
Мужчины
1. Польша (0+10)
2. Германия (1+13) (+1.01,2)
3. Украина (1+7) (+1.22,1)
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