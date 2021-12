Нестабильные Пидручный и Джима, кризис Йоханнеса Бё и другие итоги этапа Кубка мира в Хохфильцене

На австрийском этапе Кубка мира лучшие биатлонисты современности за четырехдневный период выступили в спринтах и гонках преследованиях, а также во второй раз в сезоне посоревновались в классических эстафетах.

Что там у мужчин: солидный спринт и неоднозначная эстафета

Когда еще три украинца заезжали в топ-30 спринта на этапе Кубка мира! В Хохфильцене Артем Прима с идеальной стрельбой стал 17-м и показал, что 76-е место в Эстерсунде скорее было недоразумением, Дмитрий Пидручный ногами пробежал гонку быстрее Тарье Бё, Стурлы Легрейда и Весте-Сьятада Кристиансена, но два круга штрафа помешали нашему чемпиону мира впервые в сезоне заехать в топ-10 (18-е место), а Антон Дудченко, заняв в итоговом протоколе спринта 27-е место с одним промахом на стрельбище, еще раз подтвердил готовность в каждой гонке бороться за хорошие очки.

В преследовании Пидручный снова вошел в топ-15 по лыжному ходу и долгое время ходил в претендентах на десятку лидеров, однако два промаха на стойке отбросили лидера сборной Украины на 16-е место. Дудченко пробежал пасьют на своем уровне – два круга штрафа при средней скорострельности, 34-й ход на лыжне и 5-й в сезоне финиш в топ-30.

А вот третью подряд гонку за три дня потянул только Дудченко, хотя Прима и Цымбал пропускали субботнее преследование и имели достаточно отдыха перед воскресной эстафетой.

Именно катастрофические потери на финальных кругах трех первых этапов (Прима – 23,9 секунды, Пидручный – 26,6, Цымбал – 29,8) помешали Украине в боевом составе побороться за пятое место. И это с учетом того, что в отличие от многих других сборных Юрай Санитра на гонку выставил свой сильнейший на данный момент квартет. Из позитивного – Дудченко становится надежной опцией на финальную часть командной гонки, в Хохфильцене именно он спас команду от падения за пределы топ-10.

Что там у женщин: стрелковое фиаско Джимы, прогресс Билосюк и солидный перформанс в эстафете

Юлия Джима в спринте должна была уверенно заезжать в топ-10, если бы не два круга штрафа на стойке. В той гонке киевлянка показала 11-й ход на лыжне (выше Экхофф, Олсбю-Ройселанд и Хаузер!), а на последнем круге уступила лишь одну секунду олимпийской чемпионке по лыжному спорту Стине Нильссон.

Вскоре оказалось, что два промаха в спринте – это было только начало. Джима до конца уик-энда так и не сработалась со стрельбищем в Хохфильцене и продолжила сорить промахами направо и налево. Шесть дополнительных патронов в эстафете и семь кругов штрафа в преследовании с падением на 35 позиций – кажется, Юлия еще никогда не стреляла так плохо.

Кто однозначно может занести себе этап в актив, так это Елена Билосюк. Весьма скромные показатели на лыжне капитан сборной Украины компенсировала топовой стрельбой, сделав в двух личных гонках лишь один промах, что позволило ей после 24-го места в спринте прорваться на 13-ю позицию в преследовании.

Да и в эстафете Билосюк не подкачала – на последнем этапе олимпийская чемпионка отыграла две позиции и затащила команду в топ-5 в тот день, когда стрельба у украинок откровенно не клеилась (13 допов).

Йоханнес Бё переживает худший период с 2017 года

Когда трехкратный обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бё в Кубке мира в двух гонках подряд не попадал в топ-15, Оле-Эйнар Бьорндален и Эмиль Свендсен еще не завершили свои легендарные карьеры, а Мартен Фуркад штамповал одну победу за другой. Это было в январе 2017 года на этапе в Рупольдинге.

В Хохфильцене Бё-младший с тремя кругами штрафа и скромным для себя 10-м ходом на лыжне упал на 29-е место в спринте, а в преследовании даже при топовой скорости ограничился прогрессом на 18-ю строку.

Признаки возвращения старого-доброго Йоханнеса появились в воскресной эстафете, когда на третьем этапе главный биатлонист современности превратил 12 секунд отставания Норвегии от лидера в почти минуту преимущества над французами.

