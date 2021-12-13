Нестабильные Пидручный и Джима, кризис Йоханнеса Бё и другие итоги этапа Кубка мира в Хохфильцене

На австрийском этапе Кубка мира лучшие биатлонисты современности за четырехдневный период выступили в спринтах и гонках преследованиях, а также во второй раз в сезоне посоревновались в классических эстафетах.

Что там у мужчин: солидный спринт и неоднозначная эстафета

Когда еще три украинца заезжали в топ-30 спринта на этапе Кубка мира! В Хохфильцене Артем Прима с идеальной стрельбой стал 17-м и показал, что 76-е место в Эстерсунде скорее было недоразумением, Дмитрий Пидручный ногами пробежал гонку быстрее Тарье Бё, Стурлы Легрейда и Весте-Сьятада Кристиансена, но два круга штрафа помешали нашему чемпиону мира впервые в сезоне заехать в топ-10 (18-е место), а Антон Дудченко, заняв в итоговом протоколе спринта 27-е место с одним промахом на стрельбище, еще раз подтвердил готовность в каждой гонке бороться за хорошие очки.

В преследовании Пидручный снова вошел в топ-15 по лыжному ходу и долгое время ходил в претендентах на десятку лидеров, однако два промаха на стойке отбросили лидера сборной Украины на 16-е место. Дудченко пробежал пасьют на своем уровне – два круга штрафа при средней скорострельности, 34-й ход на лыжне и 5-й в сезоне финиш в топ-30.

А вот третью подряд гонку за три дня потянул только Дудченко, хотя Прима и Цымбал пропускали субботнее преследование и имели достаточно отдыха перед воскресной эстафетой.

Именно катастрофические потери на финальных кругах трех первых этапов (Прима – 23,9 секунды, Пидручный – 26,6, Цымбал – 29,8) помешали Украине в боевом составе побороться за пятое место. И это с учетом того, что в отличие от многих других сборных Юрай Санитра на гонку выставил свой сильнейший на данный момент квартет. Из позитивного – Дудченко становится надежной опцией на финальную часть командной гонки, в Хохфильцене именно он спас команду от падения за пределы топ-10.

Что там у женщин: стрелковое фиаско Джимы, прогресс Билосюк и солидный перформанс в эстафете

Юлия Джима в спринте должна была уверенно заезжать в топ-10, если бы не два круга штрафа на стойке. В той гонке киевлянка показала 11-й ход на лыжне (выше Экхофф, Олсбю-Ройселанд и Хаузер!), а на последнем круге уступила лишь одну секунду олимпийской чемпионке по лыжному спорту Стине Нильссон.

Вскоре оказалось, что два промаха в спринте – это было только начало. Джима до конца уик-энда так и не сработалась со стрельбищем в Хохфильцене и продолжила сорить промахами направо и налево. Шесть дополнительных патронов в эстафете и семь кругов штрафа в преследовании с падением на 35 позиций – кажется, Юлия еще никогда не стреляла так плохо.

Кто однозначно может занести себе этап в актив, так это Елена Билосюк. Весьма скромные показатели на лыжне капитан сборной Украины компенсировала топовой стрельбой, сделав в двух личных гонках лишь один промах, что позволило ей после 24-го места в спринте прорваться на 13-ю позицию в преследовании.

Да и в эстафете Билосюк не подкачала – на последнем этапе олимпийская чемпионка отыграла две позиции и затащила команду в топ-5 в тот день, когда стрельба у украинок откровенно не клеилась (13 допов).

Йоханнес Бё переживает худший период с 2017 года

Когда трехкратный обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бё в Кубке мира в двух гонках подряд не попадал в топ-15, Оле-Эйнар Бьорндален и Эмиль Свендсен еще не завершили свои легендарные карьеры, а Мартен Фуркад штамповал одну победу за другой. Это было в январе 2017 года на этапе в Рупольдинге.

В Хохфильцене Бё-младший с тремя кругами штрафа и скромным для себя 10-м ходом на лыжне упал на 29-е место в спринте, а в преследовании даже при топовой скорости ограничился прогрессом на 18-ю строку.

Признаки возвращения старого-доброго Йоханнеса появились в воскресной эстафете, когда на третьем этапе главный биатлонист современности превратил 12 секунд отставания Норвегии от лидера в почти минуту преимущества над французами.

Johannes T. Boe is the first out of the shooting range again after a super fast clean standing - increasing Norway’s lead on the third leg ????



Watch live on https://t.co/Jw2DHhXhvq or follow on the IBU App! pic.twitter.com/fmpXVsP3vq — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 12, 2021

Очевидно, что приоритетом Йоханнеса Бё является Олимпиада в Пекине, но все же несколько неожиданно наблюдать норвежца лишь на седьмом месте в общем зачете Кубка мира с 61-очковым отставанием от промежуточного лидера Себастьяна Самуэльссона.

Олсбю-Ройселанд берется за дело

Пока прошлогодняя королева Кубка мира Тириль Экхофф не бежит и не стреляет, контроль над гонкой за Большим хрустальным глобусом захватила ее подруга по команде Марте Олсбю-Ройселанд.

Норвежка после победы в пасьюте в Эстерсунде мощно выступила в Хохфильцене с бронзой в спринте и эффектным камбэком в преследовании, по ходу которого ей удалось отыграть 65-секундное отставание от Анны Солы, включая 11 секунд на последнем круге.

What an incredible final loop by Marte Olsbu Roeiseland to catch Hanna Sola on the final loop and win the Pursuit in Hochfilzen! ????????????



Follow the action live on https://t.co/Z1cUg2llYh or on the Official IBU App! pic.twitter.com/CwFsQTiFjB — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 12, 2021

Олсбю-Ройселанд за восемь полноценных сезонов в Кубке мира ни разу не добиралась хотя бы до 85-процентной точности на стрельбище. Сейчас же ее стрелковые показатели составляют внушительные 92,1%. Да, 11-кратной чемпионке мира пришлось немного сбавить в лыжном ходе, зато она стала более сбалансированной, что тут же позволило ей утвердиться в статусе главного фаворита сезона.