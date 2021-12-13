Богдан Цымбал: Я не доволен стрельбой лёжа - как-то медленно

Биатлонист сборной Украины Богдан Цымбал прокомментировал 7 место в эстафете на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

– Богдан, как оцениваете своё выступление? Вам удалось удержать сборную в плотной десятке. Как стрельба и лыжный ход?

– Я очень рад, что смог удержать эту позицию. Пускай она не такая хорошая, как была в прошлой эстафете, но получилось удержать. Соперники тоже не слабые...

Я не доволен стрельбой лёжа - как-то медленно. Но рад, что закрыл все мишени. Доволен стойкой, что у меня получилось быстро сработать. Пускай с одним дополнительным, но это было хорошо, это было быстро, это было качественно.

Мне понравился мой лыжный ход сегодня. Ещё не смотрел по анализу, но по тому, как работали с ребятами... Я второй круг потерпел с белорусом, и третий круг с итальянцем мы поработали. Да, в конце чуть-чуть не хватило, но, в принципе, я доволен сегодня своим результатом.

– Как лыжи сегодня ехали?

– Лыжи сегодня были просто бомба! Сервису большое спасибо. Лыжи превосходные! Я думаю, если бы не они, то так хорошо не получилось бы.

– Вы являетесь кандидатом в состав команды на Олимпийские игры. Какие тенденции в Вашей готовности? Чувствуете ли Вы, что лучше становится?

– Я надеюсь, что я и останусь претендентом на Олимпийские игры. Мы сейчас приедем в Пассо Лавацца на сбор, там отработаем и потом будем готовиться уже к Олимпиаде. Этапы пробежим в Оберхофе, Рупольдинге, в Антхольце. И потом поедем на Олимпийские игры. Хотелось бы, естественно, поехать на Олимпиаду - мы к этому стремимся и этого хотим.