Дарья Блашко: Тактика себя не до конца оправдала

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко прокомментировала занятое 5 место в эстафете на третьем этапе Кубка мира.

– Даша, прежде всего о стрельбе - много дополнительных патронов: изменились условия в сравнении с тем, что были на пристрелке?

– Да, немного изменился ветер, я решила не крутить поправку и работать на вынос. Видимо, тактика себя не до конца оправдала, но сработала с двух запасных. Лучше без них, но уже как есть.

– При этом вы в тройке лучших по скорострельности. Рисковали, или это ваш темп?

– Стоя да, рисковала, старалась максимально быстро стрелять, потому что понимала, что стоять нельзя, нужно идти ва-банк, и, в принципе, считаю, что на стойке правильно сделала.

– Что скажете о своем лыжном ходе?

– Сегодня намного лучше, чем вчера. Вчера было не очень хорошее состояние, была усталость. Считаю, что сегодня было довольно неплохо, получалось ехать и держаться с группой, сама работала, я считаю, неплохо. Увидим еще по результатам, потому что я еще не видела раскладку, но по ощущениям - лучше.

– Олимпийский сезон, есть конкуренция за попадание. Нужно разгоняться. В чем можете еще добавить и какие планы на ближайшее время?

– Нужно еще сделать много работы, потому что сложилась такая ситуация, что не успели сделать тот план, который хотели, и сейчас нужно набирать со стартами. Еще будет новогодняя пауза, где мы сможем еще поработать, если все будет хорошо.

– Как в целом оцените старт сезона, насколько вы оптимистически настроены?

– Стараюсь не терять оптимизм. Сейчас какие-то американские горки – то хорошо, то плохо, нет стабильности, от старта к старту не до конца знаешь, что ждать. Но на каждый старт настраиваешься максимально, исходя из того, что имеешь, стараешься выдавать максимальные кондиции.