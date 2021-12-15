Основа мужской сборной Украины пропустит четвертый этап Кубка мира в Анси

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал не примут участия в гонках четвертого этапа Кубка мира, который пройдет в Анси с 16 по 19 декабря.

По словам президента Федерации биатлона Украины, во Франции будут стартовать Артем Тищенко, Тарас Лесюк и Руслан Ткаленко.

Основа сборной Украины пропускает этап в Анси в рамках подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Женская сборная Украины на четвертом этапе Кубка мира выступит основным составом.