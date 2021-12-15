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Основа мужской сборной Украины пропустит четвертый этап Кубка мира в Анси
Во Франции побегут резервисты
Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал не примут участия в гонках четвертого этапа Кубка мира, который пройдет в Анси с 16 по 19 декабря.
По словам президента Федерации биатлона Украины, во Франции будут стартовать Артем Тищенко, Тарас Лесюк и Руслан Ткаленко.
Основа сборной Украины пропускает этап в Анси в рамках подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.
Женская сборная Украины на четвертом этапе Кубка мира выступит основным составом.
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Источник:Суспільне
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