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Основа мужской сборной Украины пропустит четвертый этап Кубка мира в Анси

Биатлон
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Во Франции побегут резервисты

Основа мужской сборной Украины пропустит четвертый этап Кубка мира в Анси

Новина українською

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал не примут участия в гонках четвертого этапа Кубка мира, который пройдет в Анси с 16 по 19 декабря.

По словам президента Федерации биатлона Украины, во Франции будут стартовать Артем Тищенко, Тарас Лесюк и Руслан Ткаленко.

Основа сборной Украины пропускает этап в Анси в рамках подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Женская сборная Украины на четвертом этапе Кубка мира выступит основным составом.

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В статье: Артем Прима Дмитрий Пидручный Антон Дудченко Кубок мира по биатлону 2021-2022
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Источник:
Суспільне

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