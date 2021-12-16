Билосюк в топ-20 спринта в Анси, Абрамова не попала в гонку преследования. Как это было

Сегодня во французском Анси стартует очередной этап Кубка мира по биатлону. Открывать его будет женская спринтерская гонка, в которой примут участие сразу пять украинских спортсменок. Следить за ходом самой гонки, а также успехами украинок вы можете прямо в этой новости в текстовом онлайне UA-Футбол. Старт события в 15:15.

Вашему вниманию стартовые номера украинок:

31. Дарья Блашко

40. Елена Билосюк

56. Юлия Джима

70. Ирина Петренко

98. Ольга Абрамова

Женский спринт в Анси: текстовая трансляция

16:31. Результаты гонки: 1 - Ройселанн, 2 - Бескон, 3 - Хаузер. 18 - Билосюк, 29 - Блашко, 40 - Джима, 58 - Петренко, 94 - Абрамова.

16:27. Ольга Абрамова финишировала на 87 месте. Увы....

16:20. Абрамова на стойке еще раз промазала. Очень неудачная гонка - 4 промаха.

16:14. Ситуация на финише: 1 - Ройселанн, 2 - Бескон, 3 - Эльвира Оберг, 17 - Билосюк, 27 - Блашко ,36 - Джима, 48 - Петренко

16:12. У Абрамовой завал на стрельбе - три промаха, и это мимо гонки преследования. Катастрофа...

16:08. Перед стрельбой Абрамова проигрывает уже 28 секунд.

16:06. Ира Петренко закрыла все мишени и вышла на 32 месте. Отставание - 1,09. Джима финишировала на 34 месте.

16:04. Стартовала Ольга Абрамова.

16:02. Ирина Петренко перед второй стрельбой проигрывает уже минуту.

15:59. Ситуация на финише: 1 - Ройселанн, 2 - Бескон, 3 - Эльвира Эберг, 16 - Билосюк, 23 - Блашко.

15:57. Петренко на первой стрельбе закрыла все мишени и вышла на 42 месте. У Джимы снова завал на стойке - 2 промаха.

15:54. Ирина Петренко на разгоне проигрывает 11 секунд.

15:52. Ситуация на финише: 1 - Ройселанн, 2 - Бескон ,3 - Хаузер. 17 - Блашко.

15:50. Билосюк на стойке также закрыла все мишени. У Джимы ноль на первой стрельбе. Билосюк вышла на 17 месте, а Джима - 16.

15:46. Блашко закрыла все мишени на стойке и вышла на 20 месте. Отставание - 56 секунд.

15:46. У нас менился лидер после стойки. Лидирует - Ройселанн.

15:44. После второй стрельбы: 1 - Бескон, 2 - Хаузер, 3 - Алимбекова

15:43. Стартовала Юлия Джима

15:42. Елена Билосюк на первой стрельбе закрыла все мишени и вышла на 17 месте. Отставание 23 секунды.

15:38. Елена Билосюк на разгоне проигрывает 11 секунд. Блашко на первой стрельбе одну мишень не закрыла. Даша проигрывает 46 секунд

15:36. Перед стрельбой Блашко уже проигрывает 20 секунд. Лидер после стойки - Бескон. Она сегодня закрыла все 10 мишеней.

15:34. У нас сменился лидер после первой стрельбы - лидирует Анаис Шевалье. Блашко на старте гонки проигрывает 14 секунд.

15:32. Эльвира Эберг два раза промазала, хотя она показывала лучшую скорость.

15:30. Стартовала Дарья Блашко. Пожелаем удачи нашей биатлонистке.

15:29. Состояние после первой стрельбы: 1 - Экхофф, 2 - Хаузер, 3 - Бескон

15:27. У нас сменился лидер после первой стрельбы. Сейчас лидирует Тириль Экхофф.

15:25. Анна Сола закрыла на 4 из 5 мишеней. Лидер после первой стрельбы Хекки.

15:23. Дениз Херрман на первой стрельбе одну мишень не закрыла.

15:19. На разгоне сейчас всех опережает Анна Сола.

15:17. Пройс из Германии сегодня не стартует!!!

15:15. Гонка стартовала!!! Первой на дистанцию отправилась Дениз Херрман. Отметим, что сегодня в первой десятке очень сильные биатлонистки: Сола, Пройс, Бреза, Экхофф. Сегодня у нас много болельщиков, отличная атмосфера.

14:20 Добрый день. Приглашаем вас поболеть за наших спортсменок в заключительной спринтерской гонке на Кубке мира в 2021 году. Гонка начнется уже меньше чем через час.