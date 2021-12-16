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Билосюк в топ-20 спринта в Анси, Абрамова не попала в гонку преследования. Как это было
Кубок мира набирает обороты
Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен
Сегодня во французском Анси стартует очередной этап Кубка мира по биатлону. Открывать его будет женская спринтерская гонка, в которой примут участие сразу пять украинских спортсменок. Следить за ходом самой гонки, а также успехами украинок вы можете прямо в этой новости в текстовом онлайне UA-Футбол. Старт события в 15:15.
Вашему вниманию стартовые номера украинок:
31. Дарья Блашко
40. Елена Билосюк
56. Юлия Джима
70. Ирина Петренко
98. Ольга Абрамова
Женский спринт в Анси: текстовая трансляция
16:31. Результаты гонки: 1 - Ройселанн, 2 - Бескон, 3 - Хаузер. 18 - Билосюк, 29 - Блашко, 40 - Джима, 58 - Петренко, 94 - Абрамова.
16:27. Ольга Абрамова финишировала на 87 месте. Увы....
16:20. Абрамова на стойке еще раз промазала. Очень неудачная гонка - 4 промаха.
16:14. Ситуация на финише: 1 - Ройселанн, 2 - Бескон, 3 - Эльвира Оберг, 17 - Билосюк, 27 - Блашко ,36 - Джима, 48 - Петренко
16:12. У Абрамовой завал на стрельбе - три промаха, и это мимо гонки преследования. Катастрофа...
16:08. Перед стрельбой Абрамова проигрывает уже 28 секунд.
16:06. Ира Петренко закрыла все мишени и вышла на 32 месте. Отставание - 1,09. Джима финишировала на 34 месте.
16:04. Стартовала Ольга Абрамова.
16:02. Ирина Петренко перед второй стрельбой проигрывает уже минуту.
15:59. Ситуация на финише: 1 - Ройселанн, 2 - Бескон, 3 - Эльвира Эберг, 16 - Билосюк, 23 - Блашко.
15:57. Петренко на первой стрельбе закрыла все мишени и вышла на 42 месте. У Джимы снова завал на стойке - 2 промаха.
15:54. Ирина Петренко на разгоне проигрывает 11 секунд.
15:52. Ситуация на финише: 1 - Ройселанн, 2 - Бескон ,3 - Хаузер. 17 - Блашко.
15:50. Билосюк на стойке также закрыла все мишени. У Джимы ноль на первой стрельбе. Билосюк вышла на 17 месте, а Джима - 16.
15:46. Блашко закрыла все мишени на стойке и вышла на 20 месте. Отставание - 56 секунд.
15:46. У нас менился лидер после стойки. Лидирует - Ройселанн.
15:44. После второй стрельбы: 1 - Бескон, 2 - Хаузер, 3 - Алимбекова
15:43. Стартовала Юлия Джима
15:42. Елена Билосюк на первой стрельбе закрыла все мишени и вышла на 17 месте. Отставание 23 секунды.
15:38. Елена Билосюк на разгоне проигрывает 11 секунд. Блашко на первой стрельбе одну мишень не закрыла. Даша проигрывает 46 секунд
15:36. Перед стрельбой Блашко уже проигрывает 20 секунд. Лидер после стойки - Бескон. Она сегодня закрыла все 10 мишеней.
15:34. У нас сменился лидер после первой стрельбы - лидирует Анаис Шевалье. Блашко на старте гонки проигрывает 14 секунд.
15:32. Эльвира Эберг два раза промазала, хотя она показывала лучшую скорость.
15:30. Стартовала Дарья Блашко. Пожелаем удачи нашей биатлонистке.
15:29. Состояние после первой стрельбы: 1 - Экхофф, 2 - Хаузер, 3 - Бескон
15:27. У нас сменился лидер после первой стрельбы. Сейчас лидирует Тириль Экхофф.
15:25. Анна Сола закрыла на 4 из 5 мишеней. Лидер после первой стрельбы Хекки.
15:23. Дениз Херрман на первой стрельбе одну мишень не закрыла.
15:19. На разгоне сейчас всех опережает Анна Сола.
15:17. Пройс из Германии сегодня не стартует!!!
15:15. Гонка стартовала!!! Первой на дистанцию отправилась Дениз Херрман. Отметим, что сегодня в первой десятке очень сильные биатлонистки: Сола, Пройс, Бреза, Экхофф. Сегодня у нас много болельщиков, отличная атмосфера.
14:20 Добрый день. Приглашаем вас поболеть за наших спортсменок в заключительной спринтерской гонке на Кубке мира в 2021 году. Гонка начнется уже меньше чем через час.
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