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Пять украинок стартуют в спринте на Кубке мира во Франции. Текстовая трансляция
Кубок мира набирает обороты
Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен
Сегодня во французском Анси стартует очередной этап Кубка мира по биатлону. Открывать его будет женская спринтерская гонка, в которой примут участие сразу пять украинских спортсменок. Следить за ходом самой гонки, а также успехами украинок вы можете прямо в этой новости в текстовом онлайне UA-Футбол. Старт события в 15:15.
Вашему вниманию стартовые номера украинок:
31. Дарья Блашко
40. Елена Билосюк
56. Юлия Джима
70. Ирина Петренко
98. Ольга Абрамова
Женский спринт в Анси: текстовая трансляция
14:20 Добрый день. Приглашаем вас поболеть за наших спортсменок в заключительной спринтерской гонке на Кубке мира в 2021 году. Гонка начнется уже меньше чем через час.
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