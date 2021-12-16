Пять украинок стартуют в спринте на Кубке мира во Франции. Текстовая трансляция

Сегодня во французском Анси стартует очередной этап Кубка мира по биатлону. Открывать его будет женская спринтерская гонка, в которой примут участие сразу пять украинских спортсменок. Следить за ходом самой гонки, а также успехами украинок вы можете прямо в этой новости в текстовом онлайне UA-Футбол. Старт события в 15:15.

Вашему вниманию стартовые номера украинок:

31. Дарья Блашко

40. Елена Билосюк

56. Юлия Джима

70. Ирина Петренко

98. Ольга Абрамова

Женский спринт в Анси: текстовая трансляция

14:20 Добрый день. Приглашаем вас поболеть за наших спортсменок в заключительной спринтерской гонке на Кубке мира в 2021 году. Гонка начнется уже меньше чем через час.