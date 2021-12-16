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Стал известен состав мужской сборной по биатлону на спринт в Анси
Украинцы выйдут не основным составом
Завтра, 17 декабря, во французском Анси Ле-Гран-Борнани мужским спринтом продолжится четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Анси. Кубок мира
Спринт. Мужчины(15:15)
40. Артем Тищенко
60. Руслан Ткаленко
69. Тарас Лесюк
Напомним, ранее
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Источник:biathlon.com.ua
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