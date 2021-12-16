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Стал известен состав мужской сборной по биатлону на спринт в Анси

Биатлон
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Украинцы выйдут не основным составом

Стал известен состав мужской сборной по биатлону на спринт в Анси

Новина українською

Завтра, 17 декабря, во французском Анси Ле-Гран-Борнани мужским спринтом продолжится четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Анси. Кубок мира

Спринт. Мужчины(15:15)
40. Артем Тищенко
60. Руслан Ткаленко
69. Тарас Лесюк

Напомним, ранее Артем Тищенко рассказал, что у него есть определенные проблемы с дыханием.

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В статье: сборная Украины по биатлону
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Источник:
biathlon.com.ua

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