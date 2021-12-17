Три украинца выступят в спринте на этапе Кубка мира в Анси

Мужская сборная Украины на четвертом этапе Кубка мира в Анси представлена резервным состав. На спринт наставник команды Юрай Санитра заявил только трех биатлонистов.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

40. Артем Тищенко

60. Руслан Ткаленко

69. Тарас Лесюк

Полный старт-лист спринта

В статусе лидера Кубка мира гонку в Анси начнет швед Себастьян Самуэльссон. Он же возглавляет малый зачет в спринтах.

Накануне в женском спринте на этапе Кубка мира в Анси одна украинка вошла в топ-20.