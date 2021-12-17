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Три украинца выступят в спринте на этапе Кубка мира в Анси
В бой вступает резерв
фото - biathlon.com.ua
Мужская сборная Украины на четвертом этапе Кубка мира в Анси представлена резервным состав. На спринт наставник команды Юрай Санитра заявил только трех биатлонистов.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
40. Артем Тищенко
60. Руслан Ткаленко
69. Тарас Лесюк
В статусе лидера Кубка мира гонку в Анси начнет швед Себастьян Самуэльссон. Он же возглавляет малый зачет в спринтах.
Накануне в женском спринте на этапе Кубка мира в Анси одна украинка вошла в топ-20.
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