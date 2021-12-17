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Три украинца стартуют в мужском спринте на Кубке мира. Текстовая трансляция
Нам есть, за кого болеть
Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен
В пятницу, 17 декабря, во францкзском Анси продолжатся гонки второго этапа Кубка мира по биатлону. На этот раз нас ожидает спринтерская гонка у мужчин. На старт дисциплины выйдут также трое украинцев, что только добавляет нам мотивации следить за гонкой. К слову, отслеживать все последние события на трассе вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол. Старт спринта в 15:15.
Вашему вниманию состав украинцев:
40. Артем Тищенко
60. Руслан Ткаленко
69. Тарас Лесюк
Мужской спринт в Анси: онлайн-трансляция
15:38. Гениальная стойка от Йоханнеса и он больше 10 секунд выигрывает у Латыпова. Тищенко на старте проигрывает 13 секунд.
15:36. Латыпов чисто отстрелял стойку. Он пока лидер.
15:35. Стартовал Артем Тищенко. Пожелаем удачи украинцу.
15:31. Ждём старта Артема Тищенко. Он выйдет на дистанцию через 3 минуты.
15:29. Точная стрельба от Йоханнеса. Состояние после первой стрельбы: 1 - Бё, 2 - Латыпов, 3 - Вегер.
15:28. Очень быстро отстрелялся Латыпов и он больше 20 секунд везёт фину.
15:26. Фин Сепалля отстрелял точно и сейчас лидирует.
15:23. Очень резво стартовал Йоханнес Бё.
15:21. Лучшее время на разгоне сейчас у Латыпова.
15:19. Первый претендент на победу стартует под 12 номером - Йоханнес Бё.
15:17. У нас сегодня отличная погода и невероятная атмосфера на трибунах. Как же мы скучали за такой атмосферой.
15:15. Гонка стартовала!!! Первым на дистанцию отправился бельгиец Флоран Клод.
15:00. Приглашаем вместе с нами последить за мужской спринтерсокй гонкой, где шанс проявить себе получили биатлонисты резерва. Стартуем уже через 15 минут
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