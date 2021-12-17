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Лесюк: Очень доволен, что удалось чисто отстреляться

Биатлон
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Лесюк стал лучшим среди украинцев в спринте на этапе Кубка мира в Анси

Лесюк: Очень доволен, что удалось чисто отстреляться

Новина українською

Украинский биатлонист Тарас Лесюк прокомментировал результаты спринта на этапе Кубка мира в Анси, Франция (46 место).

"В первую очередь, очень доволен тем, что чисто отстрелялся - на это и настраивался, это была основная цель.

Что касается скорости, то бежал так, как был готов сейчас. Если сравнивать с прошлой гонкой на Кубке мира - это улучшение, и это тоже дает позитив и мотивацию.

Радует, что появляется прогресс - чем дальше, тем лучше. Отставание, конечно, большое, нужно его сокращать, есть над чем работать. Будем дальше тренироваться и думать над тем, как уменьшить отставание от лидеров", - сказал Лесюк.

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В статье: Тарас Лесюк
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Источник:
Xsport

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