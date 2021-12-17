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Лесюк: Очень доволен, что удалось чисто отстреляться
Лесюк стал лучшим среди украинцев в спринте на этапе Кубка мира в Анси
Украинский биатлонист Тарас Лесюк прокомментировал
"В первую очередь, очень доволен тем, что чисто отстрелялся - на это и настраивался, это была основная цель.
Что касается скорости, то бежал так, как был готов сейчас. Если сравнивать с прошлой гонкой на Кубке мира - это улучшение, и это тоже дает позитив и мотивацию.
Радует, что появляется прогресс - чем дальше, тем лучше. Отставание, конечно, большое, нужно его сокращать, есть над чем работать. Будем дальше тренироваться и думать над тем, как уменьшить отставание от лидеров", - сказал Лесюк.
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