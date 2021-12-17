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Ткаленко: Я еще не готов, нужно время

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Руслан Ткаленко - об итогах спринта в Анси

Ткаленко: Я еще не готов, нужно время

Новина українською

Украинский биатлонист Руслан Ткаленко прокомментировал результаты спринта на этапе Кубка мира в Анси, Франция.

"Как видим, судя по этому результату, я еще не вернулся после болезни. Учитывая мое самочувствие, еще нужно готовиться и восстанавливаться, потому что со второго круга я уже не мог нормально работать, терпел.

Не хватает динамики, но я даже не знаю как описать свое состояние - начиная со второго круга у меня не было ни силы, ни скорости, я просто выключился. Понятно, что я еще не готов, нужно время.

На первом огневом рубеже я сам немного не довел выстрел, а на стойке все-таки мое самочувствие сыграло решающую роль, потому что второй круг был тяжелым, и на стойке было очень сложно работать", - сказал Ткаленко.

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В статье: Руслан Ткаленко
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Источник:
Xsport

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