Блашко и Билосюк в топ-25 гонки преследования, а Джима сошла с дистанции. Как это было

Во французском Анси продолжается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. В субботу болельщиков ожидает сразу два старта, первым из которых станет гонка преследования среди женщин. Есть интерес и для нас, ведь на трассу выйдут три украинские спортсменки. Старт дисциплины в 14:00. Следить за ней вы можете в текстовой трансляции от UA-Футбол.

Вашему вниманию номера украинок:

18. Елена Билосюк +1:03

29. Дарья Блашко +1:11

41. Юлия Джима +1:24

Ирина Петренко заболела и этот старт пропустит.

Гонка преследования в Анси: текстовая трансляция

14:32. Блашко финишировала на 20 месте, а Билосюк - 25. Всем спасибо за внимание.

14:30. Финиш: 1 - Эльвира Эберг, 2 - Симон, 3 - Ханна Эберг

14:28. Юлия Джима сходит с гонки.

14:28. Билосюк вышла на 26 месте. 1 - Эберг, 2 - Симон, 3 - Ройселанд

14:27. Блашко закрывает все мишени, а у Билосюк - промах. Даша выходит на 19 месте.

14:25. У Эберг, Симон та Хаузер по промаху. Эльвира выходит первой. Симон уступает 3 секунды.

14:22. Джима отмотала 450 метров и вышла на 51 месте.

14:20. Билосюк закрывает 15 из 15. Блашко также закрывает все мишени. У Джимы завал - три промаха. После 3 стрельбы: 1 - Эльвира Эберг, 2 - Хаузер, 3 - Симон, 16 - Билосюк, 21 - Блашко.

14:16. На отсечке 5 км: 1- Ханна Эберг, 2 - Ройселанд, 3 - Эльвира Эберг. Отставание Эливиры всего 2 секунды.

14:14. Билосюк снова точна. У Блашко один промах, а у Джимы сразу два. После второй стрельбы: 1 - Ханна Эберг, 2 - Ройселанд ,3 - Хаузер, 15 - Билосюк, 30 - Блашко, 41 - Джима.

14:09. Отсечка 3 км: 1 - Ройселанд, 2 - Резцова. 3 - Хаузер. Норвежка выигрывает 28 и 29 секунд.

14:07. Все трое украинок стреляют точно. После первой стрельбы: 1 - Ройселанд, 2 - Резцова, 3 - Хаузер, 21 - Билосюк, 25 - Блашко, 27 - Джима.

14:05. Перед перед стрельбой: 1 - Олсбю-Ройселанд, 2 - Эльвира Эберг, 3 - Анаис Бескон, 24 - Билосюк, 29 - Блашко, 37 - Джима.

14:02. Все трое украинок уже на дистанции

14:00. Гонка стартовала!!!

13:52. Отметим, что две гонки преследования в этом сезоне выиграла норвежка Марте Олсбю-Ройселанд.

13:30. Приглашаем вместе с нами последить за женской гонкой преследования в Анси. Болеем за наших спортсменок. Начинаем через полчаса.