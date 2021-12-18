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Три украинки бегут преследование на КМ в Анси. Текстовая трансляция
Держим кулаки за наших
Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен
Во французском Анси продолжается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. В субботу болельщиков ожидает сразу два старта, первым из которых станет гонка преследования среди женщин. Есть интерес и для нас, ведь на трассу выйдут три украинские спортсменки. Старт дисциплины в 14:00. Следить за ней вы можете в текстовой трансляции от UA-Футбол.
Вашему вниманию номера украинок:
18. Елена Билосюк +1:03
29. Дарья Блашко +1:11
41. Юлия Джима +1:24
Ирина Петренко заболела и этот старт пропустит.
Гонка преследования в Анси: текстовая трансляция
14:09. Отсечка 3 км: 1 - Ройселанд, 2 - Резцова. 3 - Хаузер. Норвежка выигрывает 28 и 29 секунд.
14:07. Все трое украинок стреляют точно. После первой стрельбы: 1 - Ройселанд, 2 - Резцова, 3 - Хаузер, 21 - Билосюк, 25 - Блашко, 27 - Джима.
14:05. Перед перед стрельбой: 1 - Олсбю-Ройселанд, 2 - Эльвира Эберг, 3 - Анаис Бескон, 24 - Билосюк, 29 - Блашко, 37 - Джима.
14:02. Все трое украинок уже на дистанции
14:00. Гонка стартовала!!!
13:52. Отметим, что две гонки преследования в этом сезоне выиграла норвежка Марте Олсбю-Ройселанд.
13:30. Приглашаем вместе с нами последить за женской гонкой преследования в Анси. Болеем за наших спортсменок. Начинаем через полчаса.
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