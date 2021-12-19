Украинки провалились в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию первого в сезоне масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Анси – гонка на 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами стартует в 13:45 по киевскому времени.

Следить за главными событиями масс-старта при участии трех биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

23. Елена Билосюк

25. Юлия Джима

27. Дарья Блашко

Полный старт-лист масс-старта

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14:27. UA-Футбол благодарит за внимание. До новых встреч!

14:25. Украинки не попали в топ-25

Блашко с четырьмя промахами заняла 26-е место. У Джимы семь кругов штрафа и 28-е место, Билосюк с четырьмя осечками на стрельбище замкнула топ-30.

14:23. Топ-10 масс-старта в Анси:

А теперь ждем украинок. Ждать придется долго…

14:20. Эльвира Эберг – чемпионка масс-старта в Анси!

Шведка на последнем круге легко сбежала от преследовательниц и оформила вторую личную победу в карьере!

Симон берет серебро, а Резцова забирает третье место.

14:18. Джима на финальной стрельбе не закрыла пять мишеней! Блашко и Билосюк отправились на круг штрафа.

14:14. Решающая стрельба!

Симон, Хаузер, Вирер и Резцова допустили по промаху. И этим пользуется Эльвира Эберг! Олсбю-Ройселанд тоже попадает 5 из 5!

Топ-10 после четвертой стрельбы:

14:11. На отсечке 9,0 км Вирер на 7,4 секунды опережает Хаузер, Симон уступает итальянке почти 11 секунд.

14:09. Третья стрельба!

Вирер и Хаузер возглавили масс-старт перед решающей стрельбой.

Джима точно отработала стойку и поднялась на 23-е место.

У Блашко один промах и 26-е место, Билосюк не закрыла одну мишень и осталась 29-й.

Топ-10 после третьей стрельбы:

14:05. На отсечке 6,0 км Блашко занимает 23-е место (+1:30.4), Джима – 25-я (+1:40.8), Билосюк – 29-я (+2:22.7).

14:01. Вторая стрельба!

Джима не закрыла две мишени, у Блашко еще один круг штрафа, Билосюк 5 из 5.

Все украинки за пределами топ-20…

Топ-10 после второй стрельбы:

13:56. На отсечке 3,5 км Джима занимает 21-е место (+31,8), Блашко – 25-я (+43,7), Билосюк – 29-я (+1:34.3).

13:54. Первая стрельба!

Среди украинок попадает только Джима, она 19-я.

У Блашко один промах, Билосюк на лежке не закрыла две мишени.

Топ-10 после первой стрельбы:

13:49. Отсечка 1,5 км. Группу за собой ведет Эльвира Эберг. Украинки за пределами топ-20.

13:45. Гонка стартовала!

13:35. В личном зачете Кубка мира перед сегодняшней гонкой Марте Олсбю-Ройселанд на 52 очка опережает Эльвиру Карин Эберг. Лучшая среди украинок Елена Билосюк располагается на 28-й позиции.

13:25. Изначально в масс-старт квалифицировалась только Елена Билосюк, но после многочисленных отказов (в гонке не выступят Дениз Херрманн, Анаис Бескон, Линн Перссон и Тириль Экхофф) в старт-лист гонки попали Юлия Джима и Дарья Блашко.

13:15. Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию одной из самых динамичных дисциплин в биатлоне – ровно через 30 минут женщины побегут масс-старт! Оставайтесь с нами!