Французы оформили дубль в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки с массового старта на четвертом этапе Кубка мира в Анси – 15-километровый заезд с четырьмя стрельбами стартует в 15:45 по киевскому времени.

Полный старт-лист масс-старта

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

16:24. Наш онлайн завершается. До новых встреч!

16:23. Топ-10 масс-старта в Анси:

Йоханнес Бё с пятью кругами штрафа занял лишь 20-е место.

16:21. Эмильен Жаклен – победитель масс-старта в Анси!

Первая личная победа в Кубке мира для француза – и он становится новым лидером общего зачета!

Фийон-Майе забрал серебро, а Тарье Бё добавил бронзу в свою богатую медальную коллекцию.

16:18. На отсечке 13,0 км 12 секунд отрыва у Жаклена над Фийоном-Майе. А Тарье Бё прорвался в топ-3.

16:15. Решающая стрельба!

Жаклен закрыл 5 из 5 и ушел навстречу победе! Но и Фийон Майе попадает! У Йоханнеса Бё три круга штрафа!

Топ-10 после четвертой стрельбы:

16:09. Отсечка 10,0 км. Жаклен оторвался от австрийца, Йоханнес Бё проигрывает французу 21,7 секунды.

16:07. Третья стрельба!

Жаклен на стойке ушел на круг штрафа, но остался лидером.

Фийон-Майе и Йоханнес Бё приближаются к топ-6.

Топ-10 после третьей стрельбы:

16:04. 15 секунд преимущества у Жаклена на экваторе масс-старта.

16:03. Хайлайты второго огневого рубежа:

Injection of pace AND 10/10 - flawless start for @EmilienJck ????



Watch the Men Mass Start in @biathlonALGB on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fJLflkpG0N — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 19, 2021

16:00. Вторая стрельба!

Жаклен остался лидером, Самуэльссон, Йоханнес Бё и Фийон-Майе снова мажут.

Топ-10 после второй стрельбы:

15:56. Отсечка 4,5 км. Жаклен атаковал и нарастил 12-секундный отрыв от преследователей.

15:54. Первая стрельба!

19 биатлонистов прошли первый рубеж без промахов. В этом списке нет Самуэльссона, Фийона-Майе и Йоханнеса Бё – у этой тройки по одному штрафному кругу.

Топ-10 после первой стрельбы:

15:48. Первые мгновения заключительной гонки 2021 года:

he last one in 2021 - make it a good one, guys! ????



Watch the Men Mass Start in @BiathlonALGB live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/IQt71QjP4F — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 19, 2021

15:45. Гонка стартовала!

15:35. 10 минут до старта!

We spy with our eyes @quentinfillon in the maillot jaune! ????????



Watch the Men Mass Start in @BiathlonALGB live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/2LuBBXetyw — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 19, 2021

15:25. Главная интрига – кто же уйдет на новогодние каникулы в статусе лидера Кубка мира? Пока первый Кантен Фийон-Майе (315 очков), следом за которым располагаются Себастьян Самуэльссон (312), Эмильен Жаклен (311), Ветле-Сьястад Кристиансен и Эдуард Латыпов (по 307).

15:15. Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию заключительной гонки этапа Кубка мира в Анси – в 15:45 по киевскому времени мужчины пробегут масс-старт.