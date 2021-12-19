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Французы оформили дубль в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Как это было
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фото - biathlon.com.ua
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки с массового старта на четвертом этапе Кубка мира в Анси – 15-километровый заезд с четырьмя стрельбами стартует в 15:45 по киевскому времени.
Следить за главными событиями масс-старта вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
16:24. Наш онлайн завершается. До новых встреч!
16:23. Топ-10 масс-старта в Анси:
Йоханнес Бё с пятью кругами штрафа занял лишь 20-е место.
16:21. Эмильен Жаклен – победитель масс-старта в Анси!
Первая личная победа в Кубке мира для француза – и он становится новым лидером общего зачета!
Фийон-Майе забрал серебро, а Тарье Бё добавил бронзу в свою богатую медальную коллекцию.
16:18. На отсечке 13,0 км 12 секунд отрыва у Жаклена над Фийоном-Майе. А Тарье Бё прорвался в топ-3.
16:15. Решающая стрельба!
Жаклен закрыл 5 из 5 и ушел навстречу победе! Но и Фийон Майе попадает! У Йоханнеса Бё три круга штрафа!
Топ-10 после четвертой стрельбы:
16:09. Отсечка 10,0 км. Жаклен оторвался от австрийца, Йоханнес Бё проигрывает французу 21,7 секунды.
16:07. Третья стрельба!
Жаклен на стойке ушел на круг штрафа, но остался лидером.
Фийон-Майе и Йоханнес Бё приближаются к топ-6.
Топ-10 после третьей стрельбы:
16:04. 15 секунд преимущества у Жаклена на экваторе масс-старта.
16:03. Хайлайты второго огневого рубежа:
Injection of pace AND 10/10 - flawless start for @EmilienJck ????— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 19, 2021
Watch the Men Mass Start in @biathlonALGB on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fJLflkpG0N
16:00. Вторая стрельба!
Жаклен остался лидером, Самуэльссон, Йоханнес Бё и Фийон-Майе снова мажут.
Топ-10 после второй стрельбы:
15:56. Отсечка 4,5 км. Жаклен атаковал и нарастил 12-секундный отрыв от преследователей.
15:54. Первая стрельба!
19 биатлонистов прошли первый рубеж без промахов. В этом списке нет Самуэльссона, Фийона-Майе и Йоханнеса Бё – у этой тройки по одному штрафному кругу.
Топ-10 после первой стрельбы:
15:48. Первые мгновения заключительной гонки 2021 года:
he last one in 2021 - make it a good one, guys! ????— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 19, 2021
Watch the Men Mass Start in @BiathlonALGB live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/IQt71QjP4F
15:45. Гонка стартовала!
15:35. 10 минут до старта!
We spy with our eyes @quentinfillon in the maillot jaune! ????????— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 19, 2021
Watch the Men Mass Start in @BiathlonALGB live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/2LuBBXetyw
15:25. Главная интрига – кто же уйдет на новогодние каникулы в статусе лидера Кубка мира? Пока первый Кантен Фийон-Майе (315 очков), следом за которым располагаются Себастьян Самуэльссон (312), Эмильен Жаклен (311), Ветле-Сьястад Кристиансен и Эдуард Латыпов (по 307).
15:15. Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию заключительной гонки этапа Кубка мира в Анси – в 15:45 по киевскому времени мужчины пробегут масс-старт.
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