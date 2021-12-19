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Анси 2021. Украинки проваливают масс старт, Эберг побеждает
Результаты гонки с массовым стартом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 19 декабря во французском Анси состоялась последняя для девушек в этом году гонка – масс старт в рамках четвертого этапа Кубка мира 2021 года.
Победу в заезде одержала представительница Швеции Эльвира Эберг, серебро у спортсменки из Франции Жюлии Симон, а ТОП-3 замкнула россиянка Резцова.
Что касается украинок, то наши биатлонистки и на лыжне, и в стрельбе были очень слабыми. Лучшей из представительниц желто-блакытной команды стала Дарья Блашко, которая с 4 промахами финишировала в итоге 26-й.
Кубок мира 2021/2022. Анси
Масс старт
Женщины
26. Дарья Блашко (1+1+1+1) (+3.22,5)
28. Юлия Джима (0+2+0+5) (+4.05,8)
30. Елена Белосюк (2+0+1+1) (+5.12,6)
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