Анси 2021. Украинки проваливают масс старт, Эберг побеждает

Сегодня, 19 декабря во французском Анси состоялась последняя для девушек в этом году гонка – масс старт в рамках четвертого этапа Кубка мира 2021 года.

Победу в заезде одержала представительница Швеции Эльвира Эберг, серебро у спортсменки из Франции Жюлии Симон, а ТОП-3 замкнула россиянка Резцова.

Что касается украинок, то наши биатлонистки и на лыжне, и в стрельбе были очень слабыми. Лучшей из представительниц желто-блакытной команды стала Дарья Блашко, которая с 4 промахами финишировала в итоге 26-й.

Кубок мира 2021/2022. Анси

Масс старт

Женщины

26. Дарья Блашко (1+1+1+1) (+3.22,5)

28. Юлия Джима (0+2+0+5) (+4.05,8)

30. Елена Белосюк (2+0+1+1) (+5.12,6)