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Анси 2021. Жаклен побеждает в последней гонке года

Биатлон
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Результаты масс старта

Анси 2021. Жаклен побеждает в последней гонке года

UA-Футбол
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Сегодня, 19 декабря, во французском Анси состоялась последняя гонка 2021 года – масс старт у мужчин в рамках четвертого этапа Кубка мира 2021/2022.

Победу в заезде одержал представитель Франции Эмильен Жаклен, серебро у его соотечественника Кентена Фийона-Майе, а ТОП-3 замкнул норвежец Тарье Бё.

Кубок мира 2021/2022. Анси

Масс старт

Мужчины

1. Эмильен Жаклен (0+0+1+0)

2. Кентен Фийон-Майе (1+1+0+0) (+3,5)

3. Тарье Бё (0+0+1+0) (+10,3)

Результаты женского масс старта

Следующий, 5-й этап Кубка мира 2021/2022 стартует 6 января в немецком Оберхофе.

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В статье: Кубок мира по биатлону
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