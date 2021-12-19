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Анси 2021. Жаклен побеждает в последней гонке года
Результаты масс старта
Сегодня, 19 декабря, во французском Анси состоялась последняя гонка 2021 года – масс старт у мужчин в рамках четвертого этапа Кубка мира 2021/2022.
Победу в заезде одержал представитель Франции Эмильен Жаклен, серебро у его соотечественника Кентена Фийона-Майе, а ТОП-3 замкнул норвежец Тарье Бё.
Кубок мира 2021/2022. Анси
Масс старт
Мужчины
1. Эмильен Жаклен (0+0+1+0)
2. Кентен Фийон-Майе (1+1+0+0) (+3,5)
3. Тарье Бё (0+0+1+0) (+10,3)
Следующий, 5-й этап Кубка мира 2021/2022 стартует 6 января в немецком Оберхофе.
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