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Украинский биатлонист временно отстранен из-за допинга
Теперь пройдет розследование по этому делу
Фото: biathlon.com.ua
Украинец Руслан Бригадир временно отстранен от участия в соревнованиях по биатлону после положительного результата допинг-теста. Забор материала был произведен 27 марта 2021 года офицером НАДЦ, сообщает Biathlon.com.ua.
Позже в анализе спортсмена были обнаружены запрещенные препараты из списка ВАДА 2021 года. С 20 декабря 2021-го до выяснения всех обстоятельств и вынесения окончательного решения биатлонист временно отстранён от участия в соревнованиях и учебно-тренировочных собраниях.
В текущем сезоне Бригадир представлял Украину на Кубке IBU.
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