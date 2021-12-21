Украинский биатлонист временно отстранен из-за допинга

Украинец Руслан Бригадир временно отстранен от участия в соревнованиях по биатлону после положительного результата допинг-теста. Забор материала был произведен 27 марта 2021 года офицером НАДЦ, сообщает Biathlon.com.ua.

Позже в анализе спортсмена были обнаружены запрещенные препараты из списка ВАДА 2021 года. С 20 декабря 2021-го до выяснения всех обстоятельств и вынесения окончательного решения биатлонист временно отстранён от участия в соревнованиях и учебно-тренировочных собраниях.

В текущем сезоне Бригадир представлял Украину на Кубке IBU.