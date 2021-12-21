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Украинский биатлонист временно отстранен из-за допинга

Биатлон
(1 голосов)

Теперь пройдет розследование по этому делу

Украинский биатлонист временно отстранен из-за допинга

Фото: biathlon.com.ua

Новина українською

Украинец Руслан Бригадир временно отстранен от участия в соревнованиях по биатлону после положительного результата допинг-теста. Забор материала был произведен 27 марта 2021 года офицером НАДЦ, сообщает Biathlon.com.ua.

Позже в анализе спортсмена были обнаружены запрещенные препараты из списка ВАДА 2021 года. С 20 декабря 2021-го до выяснения всех обстоятельств и вынесения окончательного решения биатлонист временно отстранён от участия в соревнованиях и учебно-тренировочных собраниях.

В текущем сезоне Бригадир представлял Украину на Кубке IBU.

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В статье: Руслан Бригадир
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