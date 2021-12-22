IBU объявил, что Бергер и Макаряйнен разделили победу в Кубке мира 2013-2014

Международный союз биатлонистов (IBU) представил окончательный вердикт по поводу пересмотра результатов в Кубке мира сезона 2013-2014.

Ранее на первую позицию после дисквалификации россиянки Ольги Зайцевой поднялась Тура Бергер, а Кайса Макаряйнен потеряла статус обладательницы Большого хрустального глобуса.

«Так как невозможно воссоздать условия, в которых оказалась бы каждая спортсменка в заключительных гонках сезона, и определить чемпиона в честной игре, IBU решил присудить два Больших хрустальных глобуса по итогам тотала Кубка мира-2013/14. И объявить победителями Туру Бергер и Кайсу Макарайнен», - говорится в заявлении IBU.

В ближайшее время IBU проведет совместную церемонию награждения Бергер и Макаряйнен.

Таким образом, Тура Бергер стала двукратной чемпионкой Кубка мира, а Кайса Макаряйнен сохранила за собой три победы в общем зачете.