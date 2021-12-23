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Лучшие биатлонистки в истории по количеству подиумов в Кубке мира. ВИДЕО
Ролик, который нельзя не посмотреть
YouTube-канал «Real biathlon» представил рейтинг самых успешных биатлонисток в истории Кубка мира.
Трем спортсменкам удавалось более 80 раз финишировать на подиуме, а первую строку занимает легендарная шведка Магдалена Форсберг.
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