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Тарас Лесюк рассказал о желании поехать на Олимпиаду
Комментарий украинского спортсмена
Украинский биатлонист Тарас Лесюк рассказал о желании поехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекин (Китай). Его слова цитирует kamp-sport.com:
- После этапа в Рупольдинге Юрай Санитра объявит состав команды на Олимпиаду. После Нового Года вам нужно демонстрировать свои лучшие результаты. Ответственность за результат вас не давит? Удается ли убрать лишние мысли с головы и спокойно работать?
- Я концентрируюсь на своей работе, на улучшении функционального состояния. Стараюсь бороться за высокие места. Моя задача – работать над собой и прогрессировать с каждой тренировкой, с каждым стартом.
Лишних мнений по поводу отборов у меня нет. Настроен на плодотворную работу, которая позволит мне быть конкурентоспособной на международных стартах. Есть большое желание поехать на Олимпиаду.
- Что можете пожелать болельщикам в канун праздников?
- Хочется передать поздравления и поблагодарить за поддержку верных болельщиков. Для нас важно чувствовать поддержку фанов, которые всегда с командой, какие бы результаты мы ни демонстрировали. Спасибо всем людям, которые до последнего с нами и верят в лучшее. Желаю вам крепкого здоровья и веселых праздников. Сделаем все, чтобы в 2022 году радовать вас своими результатами – сказал он.
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