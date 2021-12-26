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Меркушина и Труш – чемпионы Украины в одиночной смешанной эстафете

Биатлон
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Поздравляем с победой

Меркушина и Труш – чемпионы Украины в одиночной смешанной эстафете

UA-Футбол
Новина українською

Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Виталий Труш завоевали золотые награды на чемпионате Украины в дисциплине одиночная смешанная эстафета.

Чемпионат Украины по биатлону

Буковель, Украина

Одиночная смешанная эстафета

1. Анастасия Меркушина/ Виталий Труш (Закарпатская область) – 50.45

2. Любовь Кипяченкова/ Александр Пономаренко (Харьковская область) – 52.26

3. Валерия Дмитренко/ Владислав Романчич (Черниговская область) – 54.52

Напомним, что ранее Тарас Лесюк заявил о желании выступить на Олимпиаде-2022.

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В статье: Анастасия Меркушина Виталий Труш
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