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Меркушина и Труш – чемпионы Украины в одиночной смешанной эстафете
Поздравляем с победой
Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Виталий Труш завоевали золотые награды на чемпионате Украины в дисциплине одиночная смешанная эстафета.
Чемпионат Украины по биатлону
Буковель, Украина
Одиночная смешанная эстафета
1. Анастасия Меркушина/ Виталий Труш (Закарпатская область) – 50.45
2. Любовь Кипяченкова/ Александр Пономаренко (Харьковская область) – 52.26
3. Валерия Дмитренко/ Владислав Романчич (Черниговская область) – 54.52
Напомним, что ранее Тарас Лесюк
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