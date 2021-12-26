У биатлонистки Петренко обнаружили инфекцию, она может пропустить сезон

В украинской биатлонистки Ирины Петренко обнаружили инфекцию. Об этом сообщил журналист Максим Чеберяк. Его слова цитирует Біатлон майбутнього:

"У Ирины тоже обнаружили инфекцию. Мне это сообщил Владимир Брынзак. Ситуация не слишком оптимистичная. Врачи сказали, что нужно достаточно длительное восстановление.

Ирина принимает курс лекарств. Хочется надеяться, что она успеет восстановиться к Олимпиаде, но есть возможность, что из этого состояния быстро не выходят.

Кашель, который был три месяца, на это была причина. Пока никто не дает никаких прогнозов, все надеются. Но есть большая вероятность, что в этом сезоне мы можем Иру вообще не увидеть", – сказал он.