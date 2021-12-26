  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. У биатлонистки Петренко обнаружили инфекцию, она может пропустить сезон
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У биатлонистки Петренко обнаружили инфекцию, она может пропустить сезон

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

Плохие новости

У биатлонистки Петренко обнаружили инфекцию, она может пропустить сезон

фото - biathlon.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

В украинской биатлонистки Ирины Петренко обнаружили инфекцию. Об этом сообщил журналист Максим Чеберяк. Его слова цитирует Біатлон майбутнього:

"У Ирины тоже обнаружили инфекцию. Мне это сообщил Владимир Брынзак. Ситуация не слишком оптимистичная. Врачи сказали, что нужно достаточно длительное восстановление.

Ирина принимает курс лекарств. Хочется надеяться, что она успеет восстановиться к Олимпиаде, но есть возможность, что из этого состояния быстро не выходят.

Кашель, который был три месяца, на это была причина. Пока никто не дает никаких прогнозов, все надеются. Но есть большая вероятность, что в этом сезоне мы можем Иру вообще не увидеть", – сказал он.

Напомним, что ранее Меркушина и Труш выиграли смешанную эстафету на ЧУ-2021.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ирина Петренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...