Не справились со стрельбой в преследовании: Джима и Пидручный на восьмом месте в Рождественской гонке. Как это было

Последним биатлонным стартом в текущем году будет Рождественская гонка, которая ежегодно проходит в Германии. На этот раз соревнование состоится не на футбольном стадионе гельзенкирхенского "Шальке", а перенесён в Рупольдинг. Из-за пандемии старт пройдёт без болельщиков. Зрителей ожидают два практически подряд выхода биатлонистов на арену: сперва состоится масс-старт, который начнётся в 19:15, а с 20:30 пройдёт гонка преследования.

Вашему внимаю состав участников:

Ванесса Хинц / Бенедикт Долль

Янина Хеттих / Эрик Лессер

Лиза-Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер

Доротея Вирер Лукас Хофер

Эмма Ландер / Скотт Гоу

Юлия Джима / Дмитрий Пидручный

Маркета Давидова / Михал Крчмарж

Мари Эдер / Теро Сеппяля

Лена Хекки / Йоша Буркгальтер

Евгения Буртасова / Матвей Елисеев

Рождественская гонка 2021: онлайн-трансляция

20:42. Джима и Пидручный финишировали на восьмом месте. Стрельба нас сегодня подвела.

20:40. Результаты гонки: 1 - Хаузер/Ляйтнер, 2 - Буртасова/Елисеев, 3 - Давидова/Крчмарж. Ждём украинцев.

20:36. У Ляйтнера один промах, но это не помешает команде из Австрии выиграть. У Крчмаржа аж два промаха, а Елисеев точен.

20:33. Уверенно идут к победе австрийцы. Хаузер на своей последней стрельбе в гонке закрыла все мишени. У Хеттих завал - три промаха, а Давидова стреляет точно. На передаче эстафеты: 1 - Хаузер ,2 - Давидова, 3 - Буртасова. Хаузер выигрывает уже больше 40 секунд. У Юлии Джимы два промаха.

20:29. Один промах у Ляйтнера на седьмой стрельбе, но Австрия все равно у нас лидирует. У Лессера также один промах. На передачи эстафеты: 1 - Ляйтнер, 2 - Лессер, 3 - Крчмарж. Нашу пару уже в трансляции не показывают, мы в числе последних в гонке.

20:26. На пятой стрельбе Хаузер все мишени закрывает и Австрия у нас на первом месте пока. Хеттих передала эстафету второй, а Буртасова - третьей.

20:22. На четвёртой стрельбе Ляйнер закрыл все мишени и ушел лидером. У Лессера - один промах. На третьем месте сейчас фины. К сожалению, стрельба украинцев в трансляцию не попала. Мы идём на 8 месте.

20:19. У Хеттих первый промах в гонке, а Хаузер закрывает все мишени. Юлия Джима один раз мажет. У нас мена лидера: 1 - Хаузер ,2 - Хеттих, 3 - Хекки.

20:15. На второй стрельбе Лессер все мишени закрывает снова, а у Пидручного завал - аж 4 промаха. Скорее всего мы теряем шансы на медаль. На передачи эстафеты: 1 - Лессер, 2 - Хаузер, 3 - Елисеев.

20:11. На первой стрельбе гонки преследования Хеттих также закрыла все мишени. Буртасова и Джима тоже точны. Юлия передала эстафету на втором месте. Отставания - всего 5 секунд.

20:07. Гонка преследование стартовала. Болеем за наших.

20:06. У нас изменение в расписании. Гонка стартует не в 20:30, а уже сейчас.

20:01. Мы финишировали на призовом втором месте, но вся остальная боротьба ещё впереди. С нетерпением ожидаем гонку преследования.

19:59. Масс-старт результаты:

1. Янина Хеттих / Эрик Лессер (Германия) – 31.04,4 (0)

2. Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.16,6 (7)

3. Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (Россия) – 1.17,6 (5)

4. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (Австрия) – 1.22,1 (7)

5. Маркета Давидова /Михал Крчмарж (Чехия) – 1.39,6 (8)

6. Доротея Вирер / Лукас Хофер (Италия) – 1.40,0 (6)

7. Лена Хекки /Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.48,6 (7)

8. Ванесса Хинц / Бенедикт Долль (Германия) – 2.29,7 (7)

9. Эмма Лундер / Скотт Гоу (Канада) – 2.58,4 (9)

10. Мари Эдер / Теро Сеппяля (Финляндия)

19:48. Напоминаем, что гонка преследования стартует в 20:30. Встретимся раньше чем через час.

19:47 На финише мас-старта: 1 - Хеттих/Лессер, 2 - Джима/Пидручный, 3 - Буртасова/Елисеев. Мы проигрываем больше минуты, но на старте гонки преследования будем проигрывать 30 секунд. Такой регламент.

19:43. Решающая стрельба мас-старта!!! Лессер закрыл все мишени и с комфортным преимуществом ушел лидером. У Ляйтнера два промаха, а у Хоффера аж три. У Пидручного - один промах.

19:41. Седьмая стрельба: очередная отличная стрельба от Хеттих, у Вирер - один промах, а у Буртасовой - два. Юлия Джима закрывает все мишени. На передачи эстафеты: 1 - Хеттих, 2 - Вирер, 3 - Хаузер, 5 - Джима.

19:37. Шестая стрельба: лидеры закрывают все мишени, а у Пидручного аж два промаха. На передачи эстафеты: 1 - Лессер, 2 - Хоффер, 3 - Елисеев, 6 - Пидручный.

19:34. Пятая стрельба: Хеттих снова закрывает все мишени, Вирер и Буртасова также без промахов. У Джимы одна незакрытая мишень. На передачи эстафеты: 1 - Хеттих, 2 - Вирер, 3 - Буртасова, 5 - Джима. Мы проигрываем уже 44 секунды.

19:29. Четвёртая стрельба: Лессер на стойке закрывает все мишени, у Ляйтнера три промаха. Пидручный не закрыл одну мишень последним выстрелом. На передаче эстфатеты: 1 - Лессер, 2 - Хоффер, 3 - Елисеев, 4 - Пидручный. Мы проигрываем уже 38 секунд.

19:26. Третья стрельба: Хеттих закрывает все мишени, у Джимы на стойке один промах. На передаче эстафеты: 1 - Хеттих, 2 - Хаузер, 3 - Джима.

19:22. Вторая стрельба: Пидручный уходит на один штрафной круг (75 метров), а Лессер закрывает все мишени. На передаче эстафете: 1 - Лессер, 2 - Пидручный, 3 - Сеппяля.

19:19. На первой стрельбе украинка Юлия Джима закрыла все мишени и вышла лидером. Юлия передала эстафету Пидручному на первом месте, вторым ушёл Лессер, на третьем месте - Сеппяля.

19:15. Гонка стартовала!!! Болеем за украинскую пару.