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Не справились со стрельбой в преследовании: Джима и Пидручный на восьмом месте в Рождественской гонке. Как это было
Джима и Пидручный представят Украину
Фото: twitter.com/VELTINSarena / Автор неизвестен
Последним биатлонным стартом в текущем году будет Рождественская гонка, которая ежегодно проходит в Германии. На этот раз соревнование состоится не на футбольном стадионе гельзенкирхенского "Шальке", а перенесён в Рупольдинг. Из-за пандемии старт пройдёт без болельщиков. Зрителей ожидают два практически подряд выхода биатлонистов на арену: сперва состоится масс-старт, который начнётся в 19:15, а с 20:30 пройдёт гонка преследования.
Вашему внимаю состав участников:
Ванесса Хинц / Бенедикт Долль
Янина Хеттих / Эрик Лессер
Лиза-Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер
Доротея Вирер Лукас Хофер
Эмма Ландер / Скотт Гоу
Юлия Джима / Дмитрий Пидручный
Маркета Давидова / Михал Крчмарж
Мари Эдер / Теро Сеппяля
Лена Хекки / Йоша Буркгальтер
Евгения Буртасова / Матвей Елисеев
Рождественская гонка 2021: онлайн-трансляция
20:42. Джима и Пидручный финишировали на восьмом месте. Стрельба нас сегодня подвела.
20:40. Результаты гонки: 1 - Хаузер/Ляйтнер, 2 - Буртасова/Елисеев, 3 - Давидова/Крчмарж. Ждём украинцев.
20:36. У Ляйтнера один промах, но это не помешает команде из Австрии выиграть. У Крчмаржа аж два промаха, а Елисеев точен.
20:33. Уверенно идут к победе австрийцы. Хаузер на своей последней стрельбе в гонке закрыла все мишени. У Хеттих завал - три промаха, а Давидова стреляет точно. На передаче эстафеты: 1 - Хаузер ,2 - Давидова, 3 - Буртасова. Хаузер выигрывает уже больше 40 секунд. У Юлии Джимы два промаха.
20:29. Один промах у Ляйтнера на седьмой стрельбе, но Австрия все равно у нас лидирует. У Лессера также один промах. На передачи эстафеты: 1 - Ляйтнер, 2 - Лессер, 3 - Крчмарж. Нашу пару уже в трансляции не показывают, мы в числе последних в гонке.
20:26. На пятой стрельбе Хаузер все мишени закрывает и Австрия у нас на первом месте пока. Хеттих передала эстафету второй, а Буртасова - третьей.
20:22. На четвёртой стрельбе Ляйнер закрыл все мишени и ушел лидером. У Лессера - один промах. На третьем месте сейчас фины. К сожалению, стрельба украинцев в трансляцию не попала. Мы идём на 8 месте.
20:19. У Хеттих первый промах в гонке, а Хаузер закрывает все мишени. Юлия Джима один раз мажет. У нас мена лидера: 1 - Хаузер ,2 - Хеттих, 3 - Хекки.
20:15. На второй стрельбе Лессер все мишени закрывает снова, а у Пидручного завал - аж 4 промаха. Скорее всего мы теряем шансы на медаль. На передачи эстафеты: 1 - Лессер, 2 - Хаузер, 3 - Елисеев.
20:11. На первой стрельбе гонки преследования Хеттих также закрыла все мишени. Буртасова и Джима тоже точны. Юлия передала эстафету на втором месте. Отставания - всего 5 секунд.
20:07. Гонка преследование стартовала. Болеем за наших.
20:06. У нас изменение в расписании. Гонка стартует не в 20:30, а уже сейчас.
20:01. Мы финишировали на призовом втором месте, но вся остальная боротьба ещё впереди. С нетерпением ожидаем гонку преследования.
19:59. Масс-старт результаты:
1. Янина Хеттих / Эрик Лессер (Германия) – 31.04,4 (0)
2. Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.16,6 (7)
3. Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (Россия) – 1.17,6 (5)
4. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (Австрия) – 1.22,1 (7)
5. Маркета Давидова /Михал Крчмарж (Чехия) – 1.39,6 (8)
6. Доротея Вирер / Лукас Хофер (Италия) – 1.40,0 (6)
7. Лена Хекки /Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.48,6 (7)
8. Ванесса Хинц / Бенедикт Долль (Германия) – 2.29,7 (7)
9. Эмма Лундер / Скотт Гоу (Канада) – 2.58,4 (9)
10. Мари Эдер / Теро Сеппяля (Финляндия)
19:48. Напоминаем, что гонка преследования стартует в 20:30. Встретимся раньше чем через час.
19:47 На финише мас-старта: 1 - Хеттих/Лессер, 2 - Джима/Пидручный, 3 - Буртасова/Елисеев. Мы проигрываем больше минуты, но на старте гонки преследования будем проигрывать 30 секунд. Такой регламент.
19:43. Решающая стрельба мас-старта!!! Лессер закрыл все мишени и с комфортным преимуществом ушел лидером. У Ляйтнера два промаха, а у Хоффера аж три. У Пидручного - один промах.
19:41. Седьмая стрельба: очередная отличная стрельба от Хеттих, у Вирер - один промах, а у Буртасовой - два. Юлия Джима закрывает все мишени. На передачи эстафеты: 1 - Хеттих, 2 - Вирер, 3 - Хаузер, 5 - Джима.
19:37. Шестая стрельба: лидеры закрывают все мишени, а у Пидручного аж два промаха. На передачи эстафеты: 1 - Лессер, 2 - Хоффер, 3 - Елисеев, 6 - Пидручный.
19:34. Пятая стрельба: Хеттих снова закрывает все мишени, Вирер и Буртасова также без промахов. У Джимы одна незакрытая мишень. На передачи эстафеты: 1 - Хеттих, 2 - Вирер, 3 - Буртасова, 5 - Джима. Мы проигрываем уже 44 секунды.
19:29. Четвёртая стрельба: Лессер на стойке закрывает все мишени, у Ляйтнера три промаха. Пидручный не закрыл одну мишень последним выстрелом. На передаче эстфатеты: 1 - Лессер, 2 - Хоффер, 3 - Елисеев, 4 - Пидручный. Мы проигрываем уже 38 секунд.
19:26. Третья стрельба: Хеттих закрывает все мишени, у Джимы на стойке один промах. На передаче эстафеты: 1 - Хеттих, 2 - Хаузер, 3 - Джима.
19:22. Вторая стрельба: Пидручный уходит на один штрафной круг (75 метров), а Лессер закрывает все мишени. На передаче эстафете: 1 - Лессер, 2 - Пидручный, 3 - Сеппяля.
19:19. На первой стрельбе украинка Юлия Джима закрыла все мишени и вышла лидером. Юлия передала эстафету Пидручному на первом месте, вторым ушёл Лессер, на третьем месте - Сеппяля.
19:15. Гонка стартовала!!! Болеем за украинскую пару.
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