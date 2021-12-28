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Пидручный и Джима финишировали вторыми в масс-старте Рождественской гонки

Биатлон
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Украинский дуэт показал неплохой результат

Пидручный и Джима финишировали вторыми в масс-старте Рождественской гонки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

28 декабря в Рупольдинге проходит традиционная Рождественская гонка – World Team Challenge.

Квалификация в этой гонке традиционно проходит в форме масс-старта. Украинский дуэт Юлия Джима – Дмитрий Пидручный захватил лидерство после первого этапа благодаря отличной стрельбе Юли! Но дальше на четырех последующих огневых рубежах наши спортсмены зарабатывали по одному кругу штрафа.

Переломить негативную тенденцию удалось лишь на седьмом рубеже. На заключительной стрельбе капитан мужской сборной поддержал усилия партнерши.

Победу в масс-старте одержала немецкая пара Янина Хеттих – Эрик Лессер. Дистанция до второго места украинцев – 1:17, при семи кругах штрафа у Юли и Дмитрия.

Масс-старт
1. Янина Хеттих / Эрик Лессер (0) 31:04,4
2. Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (7) +1:16,6
3. Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (5) +1:17,6
4. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (7) +1:22,1
5. Маркета Давидова / Михал Крчмарж (8) +1:39,6
6. Доротея Вирер / Лукас Хофер (6) +1:40,0
7. Лена Хекки / Йоша Буркгальтер (7) +1:48,6
8. Ванесса Хинц / Бенедикт Долль (7) +2:29,7
9. Эмма Ландер / Скотт Гоу (9) +2:58,4
10. Мари Эдер / Теро Сеппяля

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В статье: Дмитрий Пидручный Юлия Джима
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Источник:
biathlon.com.ua

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