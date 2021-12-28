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Рождественская гонка-2021. Украина финишировала 8-й в гонке преследования

Биатлон
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Джима и Пидручный не смогли побороться за подиум

Рождественская гонка-2021. Украина финишировала 8-й в гонке преследования

Новина українською

Финальная гонка преследования на World Team Challenge началась с того, что организаторы напутали со стартовыми отставаниями и отпустили украинскую и российскую пары на 14 секунд ранее положенного.

Немецкая пара Янина Хеттих – Эрик Лессер, несмотря на огромное стартовое преимущество, потеряли лидерство уже к середине гонки преследования! Всю свою точность представители Германии растратили на квалификацию, а в финале восемь раз заглядывали на круг штрафа, в итоге оставшись даже за пределами подиума!

Преследование

1. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (2) 32:15,5
2. Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (3) +56,8
3. Маркета Давидова / Михал Крчмарж (5) +59,7
4. Янина Хеттих / Эрик Лессер (8) +1:19,1
5. Лена Хекки / Йоша Буркгальтер (6) +1:19,2
6. Мари Эдер / Теро Сеппяля (7) +1:32,7
7. Доротея Вирер / Лукас Хофер (6) +1:58,7
8. Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (13) +2:27,0
9. Эмма Ландер / Скотт Гоу (8) +2:32,3
10. Ванесса Хинц / Бенедикт Долль (8) +2:40,3

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В статье: Дмитрий Пидручный Юлия Джима
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