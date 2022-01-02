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Анастасия Меркушина рассказала о готовности к соревнованиям и планах на будущее
Украинка настроена бороться
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина проанализировала свое физическое состояние сегодня и рассказала, когда сможет вернуться к соревнованиям. Ее слова цитирует XSport:
– Есть ли у тебя уверенность, что ты сможешь выйти из этого состояния? И когда будет решаться вопрос твоей поездки на Олимпиаду, ведь этап в Оберхофе ты пропускаешь?
– На самом деле пока не могу ответить на этот вопрос. Теперь я не готова сказать, что здорова на сто процентов, потому что не чувствую симптомов. Я планирую выступить на этапе в Рупольдинге и там, на фоне других спортсменок, можно будет оценить свое состояние. Там тренеры примут окончательное решение. В моих интересах, чтобы на Олимпиаду поехала лучшая спортсменка.
– Какие твои ближайшие планы?
– Я еду на сбор в Поклюке и там вместе с командой буду готовиться к этапу в Рупольдинге. Будем стараться за эти две недели улучшить форму. Сейчас зарядилась положительными эмоциями дома и надеюсь, что все будет хорошо, – сказала Меркушина.
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