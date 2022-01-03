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На этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен мужской спринт
Все из-за теплой погоды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) изменено расписание. Из-за тёплой погоды было принято решение перенести спринт с 6 на 7 января. Начало гонки запланировано на 13:30.
После внесения изменений программа этапа выглядит следующим образом:
7 января. 13:30. Спринт. Мужчины
7 января. 16:15. Спринт. Женщины
8 января. 14:15. Смешанная эстафета
8 января. 16:45. Сингл-микст
9 января. 14:30. Гонка преследования. Мужчины
9 января. 16:45. Гонка преследования. Женщины
Этап в Оберхофе будет первым в 2021 году. Нынешний сезон является олимпийским. В связи с этим некоторые биатлонисты решили пропустить январские этапы, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде.
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