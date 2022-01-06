Йоханнес Бё пропустит этап Кубка мира в Рупольдинге

Трехкратный победитель Кубка мира Йоханнес Бё объявил, что не примет участия в гонках шестого этапа сезона 2021-2022 в немецком Рупольдинге.

«Я поеду домой после Оберхофа и проведу неделю с семьей в коттедже в Шушене. Это вызвано семейными обстоятельствами – для меня они важнее, чем подготовка на высоте», - сказал норвежец.

Бё-младший завершил первую часть сезона на седьмом месте в общем зачете Кубка мира. От лидера Эмильена Жаклена он отстает на 61 очко.

Йоханнес Бё в олимпийском сезоне выиграл только одну личную гонку – норвежец стал победителем спринта на этапе в Анси.