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Йоханнес Бё пропустит этап Кубка мира в Рупольдинге

Биатлон
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Норвежцу не интересен Большой хрустальный глобус?

Йоханнес Бё пропустит этап Кубка мира в Рупольдинге

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Трехкратный победитель Кубка мира Йоханнес Бё объявил, что не примет участия в гонках шестого этапа сезона 2021-2022 в немецком Рупольдинге.

«Я поеду домой после Оберхофа и проведу неделю с семьей в коттедже в Шушене. Это вызвано семейными обстоятельствами – для меня они важнее, чем подготовка на высоте», - сказал норвежец.

Бё-младший завершил первую часть сезона на седьмом месте в общем зачете Кубка мира. От лидера Эмильена Жаклена он отстает на 61 очко.

Йоханнес Бё в олимпийском сезоне выиграл только одну личную гонку – норвежец стал победителем спринта на этапе в Анси.

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В статье: биатлон Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону 2021-2022
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