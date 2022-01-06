Биатлонист из топ-5 Кубка мира подхватил коронавирус

Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил, что лидер сборной России Эдуард Латыпов сдал положительный тест на COVID-19.

Сообщается, что решение о возможном карантине сборной России на этапе Кубка мира в Оберхофе примут органы здравоохранения Германии.

Латыпов занимает пятое место в общем зачете Кубка мира. На последнем этапе в Анси в декабре прошлого года россиянин дважды финишировал вторым в спринте и гонке преследования.

Пятый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Оберхофе пройдет с 7 по 9 января.