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Биатлонист из топ-5 Кубка мира подхватил коронавирус

Биатлон
(1 голосов)

COVID-19 добрался до спортсменов

Биатлонист из топ-5 Кубка мира подхватил коронавирус

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил, что лидер сборной России Эдуард Латыпов сдал положительный тест на COVID-19.

Сообщается, что решение о возможном карантине сборной России на этапе Кубка мира в Оберхофе примут органы здравоохранения Германии.

Латыпов занимает пятое место в общем зачете Кубка мира. На последнем этапе в Анси в декабре прошлого года россиянин дважды финишировал вторым в спринте и гонке преследования.

Пятый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Оберхофе пройдет с 7 по 9 января.

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В статье: коронавирус Кубок мира по биатлону 2021-2022
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