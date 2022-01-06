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Биатлонист из топ-5 Кубка мира подхватил коронавирус
COVID-19 добрался до спортсменов
фото - biathlon.com.ua
Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил, что лидер сборной России Эдуард Латыпов сдал положительный тест на COVID-19.
Сообщается, что решение о возможном карантине сборной России на этапе Кубка мира в Оберхофе примут органы здравоохранения Германии.
Латыпов занимает пятое место в общем зачете Кубка мира. На последнем этапе в Анси в декабре прошлого года россиянин дважды финишировал вторым в спринте и гонке преследования.
Пятый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Оберхофе пройдет с 7 по 9 января.
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