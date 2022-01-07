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Прима и Бех первыми среди украинцев стартуют в спринтах на этапе Кубка мира в Оберхофе

Биатлон
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Биатлон возвращается после новогодней паузы

Прима и Бех первыми среди украинцев стартуют в спринтах на этапе Кубка мира в Оберхофе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 12:30 по киевскому времени на старт спринта выйдут мужчины. Женская гонка аналогичного формата начнется в 15:15.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

4. Артем Прима

8. Богдан Цымбал

54. Дмитрий Пидручный

83. Антон Дудченко

105. Тарас Лесюк

Полный старт-лист спринта

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

16. Екатерина Бех

28. Дарья Блашко

45. Юлия Джима

63. Валя Семеренко

92. Ольга Абрамова

Полный старт-лист спринта:

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В статье: Дмитрий Пидручный Юлия Джима Кубок мира по биатлону 2021-2022
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