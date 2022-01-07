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Прима и Бех первыми среди украинцев стартуют в спринтах на этапе Кубка мира в Оберхофе
Биатлон возвращается после новогодней паузы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 12:30 по киевскому времени на старт спринта выйдут мужчины. Женская гонка аналогичного формата начнется в 15:15.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
4. Артем Прима
8. Богдан Цымбал
54. Дмитрий Пидручный
83. Антон Дудченко
105. Тарас Лесюк
Стартовые позиции украинских биатлонисток:
16. Екатерина Бех
28. Дарья Блашко
45. Юлия Джима
63. Валя Семеренко
92. Ольга Абрамова
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