Цымбал в топ-20 спринта в Оберхофе. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию спринтерской гонки в рамках пятого этапа Кубка мира 2021-2022 в немецком Оберхофе. В 12:30 по киевскому времени мужчины пробегут 10 километров с двумя огневыми рубежами.

Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Вашему вниманию стартовые номера украинцев:

4. Артем Прима

8. Богдан Цымбал

44. Дмитрий Пидручный

83. Антон Дудченко

105. Тарас Лесюк

Мужская спринтерская гонка Оберхоф: онлайн-трансляция

13:54. Результаты гонки: 1 - Логинов, 2 - Жаклен, 3 - Лагрейд, 19 - Цымбал, 26 - Дудченко, 44 - Пидручный, 66 - Прима, 76 - Лесюк.

13:51. Лесюк финишировал на 75 месте.

13:44. Ситуация на финише: 19 - Цымбал, 25 - Дудченко, 43 - Пидручный, 60 - Прима

13:42. У Тараса Лесюка на стойке завал - три промаха.

13:40. Дудченко финишировал на 24 месте.

13:32. Тарас Лесюк с ветром не справился. Дудченко вышел на 22 месте.

13:30. Антон Дудченко на стойке один раз мажет

13:25. Ситуация на финише: 1 - Логинов, 2 - Жаклен, 3 - Лагрейд, 14 - Цымбал, 33 - Пидручный, 43 - Прима.

13:22. Стартовал Тарас Лесюк.

13:20. Антон Дудченко на первой стрельбе закрывает все мишени и выходит на 15 месте.

13:16. Антон Дудченко на разгоне проигрывает - 17 секунд.

13:14. Цымбал на финише пока седьмой, а Прима - 22.

13:12. Стартовал Антон Дудченко. У Пидручного на стойке промах.

13:07. У нас изменился лидер после первой стрельбы. Лидирует сейчас Логинов. А после второй на первом месте - Жаклен.

13:04. Ситуация на финише: 1 - Лагрейд, 2 - Андерсен, 3 - Лессер ,4 - Цымбал, 11 - Прима.

13:02. Богдан Цымбал финишировал на третьем месте - проигрыш 49 секунд. Отличная гонка для Богдана.

13:01. Пидручный попал в порыв и три раза промазал.

12:58. Завал в Йоханнеса Бё - три промаха.

12:57. Пидручный начал гонку не быстро. Дима проигрывает 21 секунду.

12:55. После второй стрельбы: 1 - Лагрейд, 2 - Андерсен, 3 - Лессер, 4 - Цымбал, 11 - Прима.

12:53. Отличная работа от Цымбала. Он закрыл все мишени на стойке и вышел пока на третьем месте.

12:52. У Примы на стойке снова два промаха. Стартовал Пидручный.

12:50. После первой стрельбы: 1 - Баккен, 2 - Андерсен, 3 - Лессер.

12:49. Отставание Цымбала пока 36 секунд.

12:47. Отсечка 5,2 км - проигрыш Примы уже больше минуты.

12:45. У нас изменился лидер после стрельбы. Андерсен закрыл все мишени.

12:44. У Богдана Цымбала один промах. Прима проигрывает Лессеру 50 секунд. Отставание Богдана - 27 секунд.

12:41. У Примы два промаха на первой стрельбе.

12:39. Смольський не закрыл одну мишень на стрельбе. Проигрыш Цымбала на дистанции - 10 секунд.

12:37. Прима уже проигрывает аж 17 секунд.

12:36. У нас ураган. Очень сильный ветер на дистанции.

12:34. Артем Прима за 600 метров проиграл 2 секунду Домбровскому. Стартовал Богдан Цымбал.

12:32. Стартовал Артем Прима. Очень непростые сегодня погодние условия. Сильный ветер обязательно будет влиять на стрельбу биатлонистов.

12:30. Гонка стартовала! Первым на дистанцию отправился белорусс Антон Смольский. Ждём старта Артема Примы, у которого четвёртый номер.

12:00. Начинаем через полчаса. Болеем за наших спортсменов!!!