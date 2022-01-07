Пятеро украинцев побегут спринтерскую гонку на этапе в Оберхофе. Текстовая трансляция

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию спринтерской гонки в рамках пятого этапа Кубка мира 2021-2022 в немецком Оберхофе. В 12:30 по киевскому времени мужчины пробегут 10 километров с двумя огневыми рубежами.

Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Вашему вниманию стартовые номера украинцев:

4. Артем Прима

8. Богдан Цымбал

44. Дмитрий Пидручный

83. Антон Дудченко

105. Тарас Лесюк

Мужская спринтерская гонка Оберхоф: онлайн-трансляция

12:58. Завал в Йоханнеса Бё - три промаха.

12:57. Пидручный начал гонку не быстро. Дима проигрывает 21 секунду.

12:55. После второй стрельбы: 1 - Лагрейд, 2 - Андерсен, 3 - Лессер, 4 - Цымбал, 11 - Прима.

12:53. Отличная работа от Цымбала. Он закрыл все мишени на стойке и вышел пока на третьем месте.

12:52. У Примы на стойке снова два промаха. Стартовал Пидручный.

12:50. После первой стрельбы: 1 - Баккен, 2 - Андерсен, 3 - Лессер.

12:49. Отставание Цымбала пока 36 секунд.

12:47. Отсечка 5,2 км - проигрыш Примы уже больше минуты.

12:45. У нас изменился лидер после стрельбы. Андерсен закрыл все мишени.

12:44. У Богдана Цымбала один промах. Прима проигрывает Лессеру 50 секунд. Отставание Богдана - 27 секунд.

12:41. У Примы два промаха на первой стрельбе.

12:39. Смольський не закрыл одну мишень на стрельбе. Проигрыш Цымбала на дистанции - 10 секунд.

12:37. Прима уже проигрывает аж 17 секунд.

12:36. У нас ураган. Очень сильный ветер на дистанции.

12:34. Артем Прима за 600 метров проиграл 2 секунду Домбровскому. Стартовал Богдан Цымбал.

12:32. Стартовал Артем Прима. Очень непростые сегодня погодние условия. Сильный ветер обязательно будет влиять на стрельбу биатлонистов.

12:30. Гонка стартовала! Первым на дистанцию отправился белорусс Антон Смольский. Ждём старта Артема Примы, у которого четвёртый номер.

12:00. Начинаем через полчаса. Болеем за наших спортсменов!!!