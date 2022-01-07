Без Билосюк, но с Семеренко. Пятеро украинок выйдут на старт спринтерской гонки в Оберхофе. Текстовая трансляция

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию спринтерской гонки в рамках пятого этапа Кубка мира 2021-2022 в немецком Оберхофе. В 15:15 по киевскому времени женщины пробегут 7,5 километров с двумя огневыми рубежами.

Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Вашему вниманию стартовые номера украинок:

16. Екатерина Бех

28. Дарья Блашко

45. Юлия Джима

63. Валя Семеренко

92. Ольга Абрамова

Женский спринт в Оберхофе: онлайн-трансляция

15:41. Быстро начала гонку Джима - пятое место на разгоне.

15:40. Бех на второй стрельбе допускает три промахы. Увы...

15:37. Стартовала Юлия Джима. Блашко на первой стрельбе точна. Дарья вышла на 9 месте - 37 секунд.

15:34. После первой стрельбы: 1 - Резцова, 2 - Вирер, 3 - Тандревольд, 11 - Бех.

15:32. Бех на первой стрельбе не закрыла одну мишень. Блашко на разгоне проигрывает 20 секунд.

15:29. Стартовала Дарья Блашко.

15:27. Лидерка после первой стрельбы - Резцова. Она была точна.

15:26. Бех на разгоне проигрывает 12 секунд.

15:24. Ройселанд не закрыла последнюю мишень. Пока у нас никто точно не отстрелялся.

15:23. Стартовала первая украинка в гонке - Екатерина Бех.

15:19. Лучшее время на дистанции пока у Ройселанд.

15:17. Интересная сегодня будет гонка. Условия на рубеже очень непростые.

15:15. Гонка стартовала!!! Первой на дистанцию отправилась француженка Хлоя Шевалье.