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Без Билосюк, но с Семеренко. Пятеро украинок выйдут на старт спринтерской гонки в Оберхофе. Текстовая трансляция
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Валя Семеренко
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию спринтерской гонки в рамках пятого этапа Кубка мира 2021-2022 в немецком Оберхофе. В 15:15 по киевскому времени женщины пробегут 7,5 километров с двумя огневыми рубежами.
Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Вашему вниманию стартовые номера украинок:
16. Екатерина Бех
28. Дарья Блашко
45. Юлия Джима
63. Валя Семеренко
92. Ольга Абрамова
Женский спринт в Оберхофе: онлайн-трансляция
15:41. Быстро начала гонку Джима - пятое место на разгоне.
15:40. Бех на второй стрельбе допускает три промахы. Увы...
15:37. Стартовала Юлия Джима. Блашко на первой стрельбе точна. Дарья вышла на 9 месте - 37 секунд.
15:34. После первой стрельбы: 1 - Резцова, 2 - Вирер, 3 - Тандревольд, 11 - Бех.
15:32. Бех на первой стрельбе не закрыла одну мишень. Блашко на разгоне проигрывает 20 секунд.
15:29. Стартовала Дарья Блашко.
15:27. Лидерка после первой стрельбы - Резцова. Она была точна.
15:26. Бех на разгоне проигрывает 12 секунд.
15:24. Ройселанд не закрыла последнюю мишень. Пока у нас никто точно не отстрелялся.
15:23. Стартовала первая украинка в гонке - Екатерина Бех.
15:19. Лучшее время на дистанции пока у Ройселанд.
15:17. Интересная сегодня будет гонка. Условия на рубеже очень непростые.
15:15. Гонка стартовала!!! Первой на дистанцию отправилась француженка Хлоя Шевалье.
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