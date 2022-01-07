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Семеренко в ТОП-15 спринтерской гонки в Оберхофе. Как это было
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Валя Семеренко
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию спринтерской гонки в рамках пятого этапа Кубка мира 2021-2022 в немецком Оберхофе. В 15:15 по киевскому времени женщины пробегут 7,5 километров с двумя огневыми рубежами.
Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Вашему вниманию стартовые номера украинок:
16. Екатерина Бех
28. Дарья Блашко
45. Юлия Джима
63. Валя Семеренко
92. Ольга Абрамова
Женский спринт в Оберхофе: онлайн-трансляция
16:29. Результаты гонки: 1 - Ройселанд, 2 - Симон, 2 - Сола, 13 - Семеренко, 21 - Джима, 30- Блашко, 85 - Бех ,87- Абрамова.
16:26. Абрамова финиширует на 82 месте.
16:21. На финише: 13 - Семеренко, 20 - Джима, 28 - Блашко, 70 - Бех.
16:18. У Абрамовой на второй стрельбе завал - три промаха.
16:12. Ситуация на финише: 1 - Ройселанд, 2 - Симон, 2- Сола, 13 - Семеренко, 20 - Джима, 28 - Блашко, 61 - Бех. У нас два вторых места в гонке.
16:10. Валя Семеренко финишировала на 12 месте - проигрыш 47 секунд.
16:09. В Абрамовой один промах и проигрыш на дистанции был 46 секунд.
16:04. Семеренко закрывает все мишени на стойке и выходит на шестом месте.
16:02. Джима финишировала на 14 месте. Юлия сегодня отлично отработала на дистанции, но стрельба снова подвела.
16:00. Стартовала Ольга Абрамова.
15:59. Тяжело Семеренко даётся второй круг. Отставание уже 34 секунды.
15:58. Ситуация на финише: 1 - Ройселанд, 2 - Сола, 3 - Тандревольд, 14 - Блашко, 34 - Бех.
15:56. У Джимы на стойке один промах и пока 21 место.
15:54. Семеренко закрыла все мишени и вышла на 9 месте.
15:53. Блашко финишировала на 9 месте. Отставание 1,23 секунды.
15:50. На отсечке 6,2 км Блашко проигрывает 55 секунд.
15:47. Стартовала Валя Сеременко.
15:45. Увы, но у Джимы два промаха. Она снова не справилась с работой на рубеже. Блашко сегодня идеальна на стрельбе - 6 место и отставание 43 секунды.
15:41. Быстро начала гонку Джима - пятое место на разгоне.
15:40. Бех на второй стрельбе допускает три промахы. Увы...
15:37. Стартовала Юлия Джима. Блашко на первой стрельбе точна. Дарья вышла на 9 месте - 37 секунд.
15:34. После первой стрельбы: 1 - Резцова, 2 - Вирер, 3 - Тандревольд, 11 - Бех.
15:32. Бех на первой стрельбе не закрыла одну мишень. Блашко на разгоне проигрывает 20 секунд.
15:29. Стартовала Дарья Блашко.
15:27. Лидерка после первой стрельбы - Резцова. Она была точна.
15:26. Бех на разгоне проигрывает 12 секунд.
15:24. Ройселанд не закрыла последнюю мишень. Пока у нас никто точно не отстрелялся.
15:23. Стартовала первая украинка в гонке - Екатерина Бех.
15:19. Лучшее время на дистанции пока у Ройселанд.
15:17. Интересная сегодня будет гонка. Условия на рубеже очень непростые.
15:15. Гонка стартовала!!! Первой на дистанцию отправилась француженка Хлоя Шевалье.
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