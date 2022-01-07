Семеренко в ТОП-15 спринтерской гонки в Оберхофе. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию спринтерской гонки в рамках пятого этапа Кубка мира 2021-2022 в немецком Оберхофе. В 15:15 по киевскому времени женщины пробегут 7,5 километров с двумя огневыми рубежами.

Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Вашему вниманию стартовые номера украинок:

16. Екатерина Бех

28. Дарья Блашко

45. Юлия Джима

63. Валя Семеренко

92. Ольга Абрамова

Женский спринт в Оберхофе: онлайн-трансляция

16:29. Результаты гонки: 1 - Ройселанд, 2 - Симон, 2 - Сола, 13 - Семеренко, 21 - Джима, 30- Блашко, 85 - Бех ,87- Абрамова.

16:26. Абрамова финиширует на 82 месте.

16:21. На финише: 13 - Семеренко, 20 - Джима, 28 - Блашко, 70 - Бех.

16:18. У Абрамовой на второй стрельбе завал - три промаха.

16:12. Ситуация на финише: 1 - Ройселанд, 2 - Симон, 2- Сола, 13 - Семеренко, 20 - Джима, 28 - Блашко, 61 - Бех. У нас два вторых места в гонке.

16:10. Валя Семеренко финишировала на 12 месте - проигрыш 47 секунд.

16:09. В Абрамовой один промах и проигрыш на дистанции был 46 секунд.

16:04. Семеренко закрывает все мишени на стойке и выходит на шестом месте.

16:02. Джима финишировала на 14 месте. Юлия сегодня отлично отработала на дистанции, но стрельба снова подвела.

16:00. Стартовала Ольга Абрамова.

15:59. Тяжело Семеренко даётся второй круг. Отставание уже 34 секунды.

15:58. Ситуация на финише: 1 - Ройселанд, 2 - Сола, 3 - Тандревольд, 14 - Блашко, 34 - Бех.

15:56. У Джимы на стойке один промах и пока 21 место.

15:54. Семеренко закрыла все мишени и вышла на 9 месте.

15:53. Блашко финишировала на 9 месте. Отставание 1,23 секунды.

15:50. На отсечке 6,2 км Блашко проигрывает 55 секунд.

15:47. Стартовала Валя Сеременко.

15:45. Увы, но у Джимы два промаха. Она снова не справилась с работой на рубеже. Блашко сегодня идеальна на стрельбе - 6 место и отставание 43 секунды.

15:41. Быстро начала гонку Джима - пятое место на разгоне.

15:40. Бех на второй стрельбе допускает три промахы. Увы...

15:37. Стартовала Юлия Джима. Блашко на первой стрельбе точна. Дарья вышла на 9 месте - 37 секунд.

15:34. После первой стрельбы: 1 - Резцова, 2 - Вирер, 3 - Тандревольд, 11 - Бех.

15:32. Бех на первой стрельбе не закрыла одну мишень. Блашко на разгоне проигрывает 20 секунд.

15:29. Стартовала Дарья Блашко.

15:27. Лидерка после первой стрельбы - Резцова. Она была точна.

15:26. Бех на разгоне проигрывает 12 секунд.

15:24. Ройселанд не закрыла последнюю мишень. Пока у нас никто точно не отстрелялся.

15:23. Стартовала первая украинка в гонке - Екатерина Бех.

15:19. Лучшее время на дистанции пока у Ройселанд.

15:17. Интересная сегодня будет гонка. Условия на рубеже очень непростые.

15:15. Гонка стартовала!!! Первой на дистанцию отправилась француженка Хлоя Шевалье.