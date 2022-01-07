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Цымбал и Дудченко – в топ-30 спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе

Биатлон
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Остальные украинцы выступили неудачно

Цымбал и Дудченко – в топ-30 спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Неожиданным героем сборной Украины в первой гонке этапа Кубка мира в Оберхофе стал Богдан Цымбал, который с одним промахом занял 19-е место и во второй раз в карьере попал в топ-20.

Вместе с Цымбалом в очковую зону спринта попал Антон Дудченко – одному из лидеров сборной Украины финишировать повыше помешал поздний стартовый номер.

Дмитрий Пидручный с четырьмя осечками на стрельбище не попал в топ-40, а Артем Прима и Тарас Лесюк не смогли квалифицироваться в гонку преследования.

За счет мощного прохождения финального круга победу в спринте в Оберхофе одержал россиянин Александр Логинов, а Эмильен Жаклен упрочил лидерство в личном зачете Кубка мира. Что касается Йоханнеса Бё, то норвежец с пятью промахами занял 28-е место.

Кубок мира по биатлону. Мужчины. Оберхоф. Результаты спринта:

1. Александр Логинов (Россия, 0+1) 27:00,8

2. Эмильен Жаклен (Франция, 1+1) +6,5

3. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0) +15,1

...

19. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +1:04,8

26. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +1:17,5

44. Дмитрий Пидручный (Украина, 3+1) +1:52,9

66. Артем Прима (Украина, 2+2) +2:42,0

76. Тарас Лесюк (Украина, 2+3) +3:04,8

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В статье: Антон Дудченко Богдан Цымбал Кубок мира по биатлону 2021-2022
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