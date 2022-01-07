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Цымбал и Дудченко – в топ-30 спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе
Остальные украинцы выступили неудачно
фото - biathlon.com.ua
Неожиданным героем сборной Украины в первой гонке этапа Кубка мира в Оберхофе стал Богдан Цымбал, который с одним промахом занял 19-е место и во второй раз в карьере попал в топ-20.
Вместе с Цымбалом в очковую зону спринта попал Антон Дудченко – одному из лидеров сборной Украины финишировать повыше помешал поздний стартовый номер.
Дмитрий Пидручный с четырьмя осечками на стрельбище не попал в топ-40, а Артем Прима и Тарас Лесюк не смогли квалифицироваться в гонку преследования.
За счет мощного прохождения финального круга победу в спринте в Оберхофе одержал россиянин Александр Логинов, а Эмильен Жаклен упрочил лидерство в личном зачете Кубка мира. Что касается Йоханнеса Бё, то норвежец с пятью промахами занял 28-е место.
Кубок мира по биатлону. Мужчины. Оберхоф. Результаты спринта:
1. Александр Логинов (Россия, 0+1) 27:00,8
2. Эмильен Жаклен (Франция, 1+1) +6,5
3. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0) +15,1
...
19. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +1:04,8
26. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +1:17,5
44. Дмитрий Пидручный (Украина, 3+1) +1:52,9
66. Артем Прима (Украина, 2+2) +2:42,0
76. Тарас Лесюк (Украина, 2+3) +3:04,8
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