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Украина заняла 10-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Как это было
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе – командная гонка с четырьмя этапами стартует в 13:15 по киевскому времени.
Следить за главными событиями смешанной эстафеты при участии команды Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Состав сборной Украины:
7-1. Артем Прима
7-2. Дмитрий Пидручный
7-3. Валя Семеренко
7-4. Юлия Джима
Полный старт-лист смешанной эстафеты
БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
14:49. UA-Футбол благодарит за внимание. До новых встреч!
14:47. Украина замкнула топ-10
С 12-ю дополнительными патронами рассчитывать на большее было сложно.
Топ-10 смешанной эстафеты в Оберхофе:
14:44. Норвегия – победитель смешанной эстафеты в Оберхофе!
Братья Бё, Тандреволд и Олсбю-Ройселанд подтвердили статус королей в этой дисциплине.
Беларусь уверенно забрала второе место, бронза досталась Франции.
14:40. В борьбе за бронзу Жюлья Симон вывела Францию вперед. А Джима на стойке сделала три промаха и осталась 10-й без шансов на прогресс.
14:38. Решающая стрельба!
Ослбю-Ройселанд сделала один промах и убежала навстречу победе! Сола использовала два допа – второе место для Беларуси.
14:34. На отсечке 26,2 км Норвегия опережает Беларусь на 18,9 секунды. Судьба победы еще не решена.
14:32. Седьмая стрельба!
Олсбю-Ройселанд отработала лежку пятью выстрелами, а Сола взяла один дополнительный патрон.
Джима – 5 из 5! Но отставание от конкуренток слишком велико.
Топ-3 после седьмой стрельбы:
1. Норвегия (0+5) 1:13:42.5
2. Беларусь (0+3) +25,0
3. Германия (0+5) +1:53,8
…
10. Украина (0+9) +3:12,0
14:26. На отсечке 23,7 км Сола сократила отставание от Олсбю-Ройселанд всего до 14 секунд. Впереди последняя стрельба из положения лежа.
14:23. Семеренко передала эстафету Джиме на 10-м месте
После второго этапа Украина отставала от топ-6 на 36 секунд. Теперь же проигрываем больше минуты.
Топ-10 после третьей передачи эстафеты:
14:19. Отсечка 21,2 км. Норвегия на 30,7 секунды опережает Беларусь. Украина – 10-я (+2:41.6).
14:16. Шестая стрельба!
На стойке Семеренко взяла два допа и снова отдалилась от топ-6.
Топ-3 после шестой стрельбы:
1. Норвегия (0+5) 58:00.2
2. Беларусь (0+2) +33,9
3. Италия (0+9) +1:28,7
…
9. Украина (0+9) +2:29,1
14:09. На отсечке 18,7 км отрыв Норвегии от Беларуси составляет 31,8 секунды. Украина располагается на 10-м месте (+1:58.9).
14:07. Пятая стрельба!
Семеренко на лежке отработала идеально и защитила 10-е место.
Топ-3 после пятой стрельбы:
1. Норвегия (0+4) 49:35.8
2. Беларусь (0+1) +34,0
3. Россия (0+4) +1:08,4
…
10. Украина (0+7) +1:48,3
14:01. На отсечке 16,2 км Норвегия везет Беларуси 33 секунды. Украина остается 10-й (+1:43.8).
13:57. Пидручный завершил второй этап 10-м
Дмитрий передал эстафету Валентине Семеренко в 1 минуте и 39 секундах от Норвегии.
Топ-10 после второго этапа:
13:51. Четвертая стрельба!
Пидручный на стрельбе стоя сделал один промах и поднялся на 10-е место.
Топ-3 после четвертой стрельбы:
1. Норвегия (0+4) 35:08.2
2. Беларусь (0+2) +29,1
3. Россия (0+4) +35,0
…
13. Украина (0+7) +1:28,8
13:48. На отсечке 11,2 км Йоханнес Бё опережает россиянина на 30 секунд. Пидручный идет 12-м (+1:26.8).
13:46. Третья стрельба!
Пидручный дважды ошибся на лежке, но за счет скорострельности поднял команду на 13-е место.
Топ-3 после третьей стрельбы:
1. Норвегия (0+3) 27:56.8
2. Россия (0+2) +17,0
3. Беларусь (0+2) +18,8
…
13. Украина (0+6) +1:20,0
13:40. Отсечка 8,7 км. Пидручный – 19-й (+1:09,0).
13:37. Прима передал эстафету Пидручному на 20-м месте
У Артема четыре промаха на стрельбище и посредственный лыжный ход. Целую минуту Украина уже проигрывает лидерам.
А топ-10 после первого этапа гонки выглядит так:
13:32. Самуэльссон на стойке отправил Швецию на два круга штрафа! Одни из главных фаворитов гонки рухнули на 23-е место.
13:31. Вторая стрельба!
На стойке Прима взял один доп и отыграл несколько позиций.
Топ-3 после второй стрельбы:
1. Беларусь (0+1) 14:24.7
2. Норвегия (0+2) +5,8
3. Россия (0+2) +7,7
…
21. Украина (0+4) +47,5
13:26. На отсечке 3,7 км Прима поднялся на 23-е место (+50,0).
13:23. Первая стрельба!
Прима разобрался с лежкой с тремя дополнительными патронами. Да уж…
Топ-3 после первой стрельбы:
1. Норвегия (0+0) 7:07.8
2. Беларусь (0+0) +0,5
3. Швейцария (0+0) +7,3
…
24. Украина (0+3) +38,4
13:18. Прима на отсечке 1,2 км идет 16-м (+9,0). Группу возглавил Тарье Бё.
13:15. Гонка стартовала!
12:55. В прошлом сезоне в Оберхофе в смешанной эстафете победила команда России, а на чемпионате мира в этой дисциплине выиграли норвежцы.
Are you ready for the first mixed relay of the season? ???? Team Russia won last year in Oberhof and they are starting with a bib number 3️⃣— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 8, 2022
Follow the mixed relay in the IBU official app ????#biahtlon #OBE22 pic.twitter.com/kLZyfE5U7C
12:45. Добрый день! UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за событиями первой в сезоне смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. Гонка начнется через 30 минут!
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