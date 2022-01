Украина заняла 10-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе – командная гонка с четырьмя этапами стартует в 13:15 по киевскому времени.

Следить за главными событиями смешанной эстафеты при участии команды Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

7-1. Артем Прима

7-2. Дмитрий Пидручный

7-3. Валя Семеренко

7-4. Юлия Джима

Полный старт-лист смешанной эстафеты

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

14:49. UA-Футбол благодарит за внимание. До новых встреч!

14:47. Украина замкнула топ-10

С 12-ю дополнительными патронами рассчитывать на большее было сложно.

Топ-10 смешанной эстафеты в Оберхофе:

14:44. Норвегия – победитель смешанной эстафеты в Оберхофе!

Братья Бё, Тандреволд и Олсбю-Ройселанд подтвердили статус королей в этой дисциплине.

Беларусь уверенно забрала второе место, бронза досталась Франции.

14:40. В борьбе за бронзу Жюлья Симон вывела Францию вперед. А Джима на стойке сделала три промаха и осталась 10-й без шансов на прогресс.

14:38. Решающая стрельба!

Ослбю-Ройселанд сделала один промах и убежала навстречу победе! Сола использовала два допа – второе место для Беларуси.

14:34. На отсечке 26,2 км Норвегия опережает Беларусь на 18,9 секунды. Судьба победы еще не решена.

14:32. Седьмая стрельба!

Олсбю-Ройселанд отработала лежку пятью выстрелами, а Сола взяла один дополнительный патрон.

Джима – 5 из 5! Но отставание от конкуренток слишком велико.

Топ-3 после седьмой стрельбы:

1. Норвегия (0+5) 1:13:42.5

2. Беларусь (0+3) +25,0

3. Германия (0+5) +1:53,8

…

10. Украина (0+9) +3:12,0

14:26. На отсечке 23,7 км Сола сократила отставание от Олсбю-Ройселанд всего до 14 секунд. Впереди последняя стрельба из положения лежа.

14:23. Семеренко передала эстафету Джиме на 10-м месте

После второго этапа Украина отставала от топ-6 на 36 секунд. Теперь же проигрываем больше минуты.

Топ-10 после третьей передачи эстафеты:

14:19. Отсечка 21,2 км. Норвегия на 30,7 секунды опережает Беларусь. Украина – 10-я (+2:41.6).

14:16. Шестая стрельба!

На стойке Семеренко взяла два допа и снова отдалилась от топ-6.

Топ-3 после шестой стрельбы:

1. Норвегия (0+5) 58:00.2

2. Беларусь (0+2) +33,9

3. Италия (0+9) +1:28,7

…

9. Украина (0+9) +2:29,1

14:09. На отсечке 18,7 км отрыв Норвегии от Беларуси составляет 31,8 секунды. Украина располагается на 10-м месте (+1:58.9).

14:07. Пятая стрельба!

Семеренко на лежке отработала идеально и защитила 10-е место.

Топ-3 после пятой стрельбы:

1. Норвегия (0+4) 49:35.8

2. Беларусь (0+1) +34,0

3. Россия (0+4) +1:08,4

…

10. Украина (0+7) +1:48,3

14:01. На отсечке 16,2 км Норвегия везет Беларуси 33 секунды. Украина остается 10-й (+1:43.8).

13:57. Пидручный завершил второй этап 10-м

Дмитрий передал эстафету Валентине Семеренко в 1 минуте и 39 секундах от Норвегии.

Топ-10 после второго этапа:

13:51. Четвертая стрельба!

Пидручный на стрельбе стоя сделал один промах и поднялся на 10-е место.

Топ-3 после четвертой стрельбы:

1. Норвегия (0+4) 35:08.2

2. Беларусь (0+2) +29,1

3. Россия (0+4) +35,0

…

13. Украина (0+7) +1:28,8

13:48. На отсечке 11,2 км Йоханнес Бё опережает россиянина на 30 секунд. Пидручный идет 12-м (+1:26.8).

13:46. Третья стрельба!

Пидручный дважды ошибся на лежке, но за счет скорострельности поднял команду на 13-е место.

Топ-3 после третьей стрельбы:

1. Норвегия (0+3) 27:56.8

2. Россия (0+2) +17,0

3. Беларусь (0+2) +18,8

…

13. Украина (0+6) +1:20,0

13:40. Отсечка 8,7 км. Пидручный – 19-й (+1:09,0).

13:37. Прима передал эстафету Пидручному на 20-м месте

У Артема четыре промаха на стрельбище и посредственный лыжный ход. Целую минуту Украина уже проигрывает лидерам.

А топ-10 после первого этапа гонки выглядит так:

13:32. Самуэльссон на стойке отправил Швецию на два круга штрафа! Одни из главных фаворитов гонки рухнули на 23-е место.

13:31. Вторая стрельба!

На стойке Прима взял один доп и отыграл несколько позиций.

Топ-3 после второй стрельбы:

1. Беларусь (0+1) 14:24.7

2. Норвегия (0+2) +5,8

3. Россия (0+2) +7,7

…

21. Украина (0+4) +47,5

13:26. На отсечке 3,7 км Прима поднялся на 23-е место (+50,0).

13:23. Первая стрельба!

Прима разобрался с лежкой с тремя дополнительными патронами. Да уж…

Топ-3 после первой стрельбы:

1. Норвегия (0+0) 7:07.8

2. Беларусь (0+0) +0,5

3. Швейцария (0+0) +7,3

…

24. Украина (0+3) +38,4

13:18. Прима на отсечке 1,2 км идет 16-м (+9,0). Группу возглавил Тарье Бё.

13:15. Гонка стартовала!

12:55. В прошлом сезоне в Оберхофе в смешанной эстафете победила команда России, а на чемпионате мира в этой дисциплине выиграли норвежцы.

