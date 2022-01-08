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Йоханнес Бё прокомментировал провальный результат в спринте Обергофа
Самокритично
Норвежский биатлонист Йоханес Бе прокомментировал провальное выступление (28 место) в спринтерской гонке в Оберхофе (Германия). Его слова цитирует TV2:
"Ужасное выступление и грустное настроение. Но я не должен копаться в себе. Это просто скверный день на работе.
На самом деле я думал, что хорошо готов к стрельбе. Мне повезло с ветром, и я даже не понял, как мне удалось совершить три промаха.
Все понимают, что пять промахов – это слишком плохо. Я был хуже других спортсменов, и это не то выступление, которое я могу назвать достойным" – сказал он.
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