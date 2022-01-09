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Три украинца попали в очки в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Как это было
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фото - biathlon.com.ua
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе – пасьют на 12,5 километра с четырьмя стрельбами начнется в 13:30 по киевскому времени.
Следить за главными событиями гонки преследования при участии трех биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
19. Богдан Цымбал +1:05
26. Антон Дудченко +1:18
44. Дмитрий Пидручный +1:53
Полный старт-лист гонки преследования
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14:13. UA-Футбол благодарит за внимание. До новых встреч!
14:12. Топ-10 гонки преследования в Оберхофе:
14:10. Цымбал занял 23-е место – третий лучший результат в карьере у Богдана.
Дудченко защитил 26-ю позицию.
Пидручный финишировал 38-м – на последнем круге Дмитрий отыграл 6 позиций.
14:07. Кантен Фийон Майе – победитель преследования в Оберхофе!
В третий раз в сезоне француз побеждает в этой дисциплине и становится новым лидером личного зачета Кубка мира!
Серебро забрал Себастьян Самуэльссон, а битву за бронзу выиграл Тарье Бё.
14:03. Цымбал на последней стрельбе закрыл все мишени и поднялся на 18-е место.
Дудченко заехал на круг штрафа – Антон 24-й.
14:01. Решающая стрельба!
Три промаха у Логинова!
Фийон Майе выходит в лидеры гонки! Самуэльссон становится вторым! Вот это развязка преследования!
13:59. Перед решающей стрельбой Логинов на 48 секунд опережает Жаклена. Похоже, будет победный дубль от россиянина.
13:56. Третья стрельба!
Цымбал на стрельбе стоя ушел на один круг штрафа и опустился на 21-е место.
Дудченко – 5 из 5! Антон переместился на 24-ю позицию.
Пидручный снова намазал и отдалился от очковой зоны.
Топ-10 после третьей стрельбы:
13:50. Минута преимущества у Логинова на отсечке 6,2 км. Цымбал опустился на 16-е место (+2:08.1).
13:48. Вторая стрельба!
Цымбал на второй лежке снова точен – Богдан ворвался в топ-15!
У Дудченко круг штрафа – Антон покинул стрельбище на 28-й строке.
Пидручный избежал промахов и поднялся на 41-е место.
Топ-10 после второй стрельбы:
13:43. На отсечке 3,7 км Логинов опережает двух норвежцев на 29 секунд. Цымбал – 19-й (+1:36,3).
13:40. Первая стрельба!
Цымбал попадает 5 из 5 – Богдан поднялся на 17-е место.
Дудченко точен! У Антона прогресс на 21-ю позицию.
Чем ответит Пидручный? Два круга штрафа…
Топ-10 после первой стрельбы:
13:35. Старт гонки:
Let’s go! ???? First 10 athletes are all within 38 seconds from each other. It’s going to be an exciting race.— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2022
Watch live on https://t.co/Jw2DHhXhvq and follow along on the Official IBU App! #biathlon #OBE22 pic.twitter.com/TXv0JUrsCk
13:32. Цымбал, Дудченко и Пидручный стартовали – тут без сюрпризов.
13:30. Гонка стартовала!
13:15. В Оберхофе первым сенсационно стартует россиянин Александр Логинов.
Что касается зачета гонок преследования, то впереди Кантен Фийон Майе (145 очков), Эмильен Жаклен (134) и Себастьян Самуэльссон (132).
К слову, сегодня в Германии обильный снегопад – скоро узнаем, кто лучше остальных сумел адаптироваться к таким непростым погодным условиям.
Snow is taking over Oberhof as men’s zeroing starts. Emilienjck who is starting with a yellow bib, is heading to the track with bib number 2️⃣.— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2022
Watch live on https://t.co/Jw2DHhXhvq and follow along on the Official IBU App! #biathlon #OBE22 pic.twitter.com/ZLidZkMAWn
13:00. Добрый день! UА-Футбол приглашает вместе с нами последить за динамичной и невероятно интригующей гонкой преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Старт через 30 минут!
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