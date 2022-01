Три украинца попали в очки в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе – пасьют на 12,5 километра с четырьмя стрельбами начнется в 13:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями гонки преследования при участии трех биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

19. Богдан Цымбал +1:05

26. Антон Дудченко +1:18

44. Дмитрий Пидручный +1:53

Полный старт-лист гонки преследования

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

14:13. UA-Футбол благодарит за внимание. До новых встреч!

14:12. Топ-10 гонки преследования в Оберхофе:

14:10. Цымбал занял 23-е место – третий лучший результат в карьере у Богдана.

Дудченко защитил 26-ю позицию.

Пидручный финишировал 38-м – на последнем круге Дмитрий отыграл 6 позиций.

14:07. Кантен Фийон Майе – победитель преследования в Оберхофе!

В третий раз в сезоне француз побеждает в этой дисциплине и становится новым лидером личного зачета Кубка мира!

Серебро забрал Себастьян Самуэльссон, а битву за бронзу выиграл Тарье Бё.

14:03. Цымбал на последней стрельбе закрыл все мишени и поднялся на 18-е место.

Дудченко заехал на круг штрафа – Антон 24-й.

14:01. Решающая стрельба!

Три промаха у Логинова!

Фийон Майе выходит в лидеры гонки! Самуэльссон становится вторым! Вот это развязка преследования!

13:59. Перед решающей стрельбой Логинов на 48 секунд опережает Жаклена. Похоже, будет победный дубль от россиянина.

13:56. Третья стрельба!

Цымбал на стрельбе стоя ушел на один круг штрафа и опустился на 21-е место.

Дудченко – 5 из 5! Антон переместился на 24-ю позицию.

Пидручный снова намазал и отдалился от очковой зоны.

Топ-10 после третьей стрельбы:

13:50. Минута преимущества у Логинова на отсечке 6,2 км. Цымбал опустился на 16-е место (+2:08.1).

13:48. Вторая стрельба!

Цымбал на второй лежке снова точен – Богдан ворвался в топ-15!

У Дудченко круг штрафа – Антон покинул стрельбище на 28-й строке.

Пидручный избежал промахов и поднялся на 41-е место.

Топ-10 после второй стрельбы:

13:43. На отсечке 3,7 км Логинов опережает двух норвежцев на 29 секунд. Цымбал – 19-й (+1:36,3).

13:40. Первая стрельба!

Цымбал попадает 5 из 5 – Богдан поднялся на 17-е место.

Дудченко точен! У Антона прогресс на 21-ю позицию.

Чем ответит Пидручный? Два круга штрафа…

Топ-10 после первой стрельбы:

13:35. Старт гонки:

Let’s go! ???? First 10 athletes are all within 38 seconds from each other. It’s going to be an exciting race.



Watch live on https://t.co/Jw2DHhXhvq and follow along on the Official IBU App! #biathlon #OBE22 pic.twitter.com/TXv0JUrsCk