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Блашко попала в топ-25 в гонке преследования в Оберхофе. Как это было

Биатлон
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Блашко попала в топ-25 в гонке преследования в Оберхофе. Как это было

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе – пасьют на 10 километров с четырьмя огневыми рубежами начнется в 15:45 по киевскому времени.

Следить за главными событиями гонки преследования при участии трех представительниц сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

13. Валя Семеренко +0:47

21. Юлия Джима +1:14

31. Дарья Блашко +1:23

Полный старт-лист гонки преследования

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

16:24. Друзья, до новых встреч! Любите биатлон и оставайтесь с UA-Футбол!

16:22. Все украинки финишировали:

Дарья Блашко с идеальной стрельбой стала 22-й (+9 позиций).

Валя Семеренко заехала на четыре круга штрафа – 33-е место (-20 позиций).

Юлия Джима с шестью промахами 36-я (-15 позиций).

А это топ-10 преследования в Оберхофе:

Блашко попала в топ-25 в гонке преследования в Оберхофе. Как это было - изображение 1

16:19. Марте Олсбю-Ройселанд – чемпионка преследования в Оберхофе!

Норвежка легко оформила победный дубль в Германии и увеличила свой отрыв в Кубке мира практически до 100 очков!

Ханна Эберг – вторая, следом финишировали Динара Алимбекова и Жюлья Симон.

16:16. Блашко завершила гонку без единого промаха! На последний круг она убежала на 19-м месте.

У Вали Семеренко еще один промах и 31-е место после финальной стрельбы.

Джима заехала на круг штрафа – Юлия идет 38-й.

16:13. Решающая стрельба!

Олсбю-Ройселанд закрыла все мишени и убежала навстречу пятой победе в сезоне!

Ханна Эберг и Динара Алимбекова будут на подиуме сегодня.

16:11. На отсечке 7,2 км у Олсбю-Ройселанд 23 секунды отрыва от Ханны Эберг.

16:09. Третья стрельба!

Валя Семеренко на стойке зашла на три круга штрафа. Олимпийская чемпионка откатилась на 29-е место.

У Блашко третий ноль! Украинка идет на 21-м месте.

Джима не закрыла две мишени – Юлия идет 40-й.

Топ-10 после третьей стрельбы:

Блашко попала в топ-25 в гонке преследования в Оберхофе. Как это было - изображение 2

16:04. Отсечка 5,2 км. Олсбю-Ройселанд на 26 секунд впереди россиянки. Валя Семеренко – 11-я (+1:25.5).

16:02. Вторая стрельба!

На второй стрельбе лежа Валя Семеренко снова закрыла все мишени и вернулась в топ-10.

И Блашко попадает! Дарья на 24-м месте.

Джима – 5 из 5. Юлия переместилась на 39-е место.

Топ-10 после второй стрельбы:

Блашко попала в топ-25 в гонке преследования в Оберхофе. Как это было - изображение 3

15:57.На отсечке 3,2 км Олсбю-Ройселанд на 40 секунд опережает Ханну Эберг. Валя Семеренко – 13-я (+1:15.7).

15:53. Первая стрельба!

Валя Семеренко взлетела на седьмое место после идеальной лежки!

У Джимы завал – три круга штрафа.

Блашко – 5 из 5! Дарья уже 19-я.

Топ-10 после первой стрельбы:

Блашко попала в топ-25 в гонке преследования в Оберхофе. Как это было - изображение 4

15:49. Смотрим, как проходил старт гонки.

15:47. Украинки Валя Семеренко, Джима и Блашко уже на дистанции.

15:45. Гонка стартовала!

15:30. Первой в преследовании стартует лидер Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанд, а следом за ней на старт уйдет не белоруска Анна Сола, а Жюлья Симон из сборной Франции.

Олсбю-Ройселанд лидирует и в зачете пасьютов – шведку Эльвиру Эберг она опережает на 19 баллов.

15:15. Добрый день! UA-Футбол приглашает на заключительную гонку пятого этапа Кубка мира в Оберхофе. Ровно через 30 минут женщины начнут преследование. Оставайтесь с нами!

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2021-2022
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