Блашко попала в топ-25 в гонке преследования в Оберхофе. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе – пасьют на 10 километров с четырьмя огневыми рубежами начнется в 15:45 по киевскому времени.

Следить за главными событиями гонки преследования при участии трех представительниц сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

13. Валя Семеренко +0:47

21. Юлия Джима +1:14

31. Дарья Блашко +1:23

Полный старт-лист гонки преследования

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

16:24. Друзья, до новых встреч! Любите биатлон и оставайтесь с UA-Футбол!

16:22. Все украинки финишировали:

Дарья Блашко с идеальной стрельбой стала 22-й (+9 позиций).

Валя Семеренко заехала на четыре круга штрафа – 33-е место (-20 позиций).

Юлия Джима с шестью промахами 36-я (-15 позиций).

А это топ-10 преследования в Оберхофе:

16:19. Марте Олсбю-Ройселанд – чемпионка преследования в Оберхофе!

Норвежка легко оформила победный дубль в Германии и увеличила свой отрыв в Кубке мира практически до 100 очков!

Ханна Эберг – вторая, следом финишировали Динара Алимбекова и Жюлья Симон.

16:16. Блашко завершила гонку без единого промаха! На последний круг она убежала на 19-м месте.

У Вали Семеренко еще один промах и 31-е место после финальной стрельбы.

Джима заехала на круг штрафа – Юлия идет 38-й.

16:13. Решающая стрельба!

Олсбю-Ройселанд закрыла все мишени и убежала навстречу пятой победе в сезоне!

Ханна Эберг и Динара Алимбекова будут на подиуме сегодня.

16:11. На отсечке 7,2 км у Олсбю-Ройселанд 23 секунды отрыва от Ханны Эберг.

16:09. Третья стрельба!

Валя Семеренко на стойке зашла на три круга штрафа. Олимпийская чемпионка откатилась на 29-е место.

У Блашко третий ноль! Украинка идет на 21-м месте.

Джима не закрыла две мишени – Юлия идет 40-й.

Топ-10 после третьей стрельбы:

16:04. Отсечка 5,2 км. Олсбю-Ройселанд на 26 секунд впереди россиянки. Валя Семеренко – 11-я (+1:25.5).

16:02. Вторая стрельба!

На второй стрельбе лежа Валя Семеренко снова закрыла все мишени и вернулась в топ-10.

И Блашко попадает! Дарья на 24-м месте.

Джима – 5 из 5. Юлия переместилась на 39-е место.

Топ-10 после второй стрельбы:

15:57.На отсечке 3,2 км Олсбю-Ройселанд на 40 секунд опережает Ханну Эберг. Валя Семеренко – 13-я (+1:15.7).

15:53. Первая стрельба!

Валя Семеренко взлетела на седьмое место после идеальной лежки!

У Джимы завал – три круга штрафа.

Блашко – 5 из 5! Дарья уже 19-я.

Топ-10 после первой стрельбы:

15:49. Смотрим, как проходил старт гонки.

Off we go! Roeiseland is on her way but the chasers are not far back. It will be an interesting race until the finish line. ????????



Watch live on https://t.co/Jw2DHhXhvq and follow along on the Official IBU App! #biathlon #OBE22 pic.twitter.com/mQD3IoNBCw