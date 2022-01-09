Обергоф 2022. Олсбю-Ройзеланд побеждает в персьюте, Блашко – в ТОП 25

Сегодня, 9 января, в немецком Обергофе завершился 5 этап Кубка мира 2021/2022. Девушки пробежали гонку преследования.

Победу в заезде одержала представительница Норвегии, лидер общего зачета Марте Олсбю-Ройзеланд, серебро у шведки Ханны Эберг, а ТОП-3 замкнула белоруска Динара Алимбекова.

Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Дарья Блашко, которая с чистой стрельбой и очень медленным ходом стала в итоге 22-й.

Кубок мира 2021/2022. Гонки преследования. Обергоф

Женщины

22. Дарья Блашко (0+0+0+0) (+2.59,7)

33. Валя Семеренко (0+0+3+1) (+4.03,1)

36. Юлия Джима (3+0+2+1) (+4.12,6)