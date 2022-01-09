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Обергоф 2022. Олсбю-Ройзеланд побеждает в персьюте, Блашко – в ТОП 25
Результаты женской гонки преследования
Сегодня, 9 января, в немецком Обергофе завершился 5 этап Кубка мира 2021/2022. Девушки пробежали гонку преследования.
Победу в заезде одержала представительница Норвегии, лидер общего зачета Марте Олсбю-Ройзеланд, серебро у шведки Ханны Эберг, а ТОП-3 замкнула белоруска Динара Алимбекова.
Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Дарья Блашко, которая с чистой стрельбой и очень медленным ходом стала в итоге 22-й.
Кубок мира 2021/2022. Гонки преследования. Обергоф
Женщины
22. Дарья Блашко (0+0+0+0) (+2.59,7)
33. Валя Семеренко (0+0+3+1) (+4.03,1)
36. Юлия Джима (3+0+2+1) (+4.12,6)
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