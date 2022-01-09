  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Обергоф 2022. Олсбю-Ройзеланд побеждает в персьюте, Блашко – в ТОП 25
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обергоф 2022. Олсбю-Ройзеланд побеждает в персьюте, Блашко – в ТОП 25

Биатлон
(1 голосов)

Результаты женской гонки преследования

Обергоф 2022. Олсбю-Ройзеланд побеждает в персьюте, Блашко – в ТОП 25

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 января, в немецком Обергофе завершился 5 этап Кубка мира 2021/2022. Девушки пробежали гонку преследования.

Победу в заезде одержала представительница Норвегии, лидер общего зачета Марте Олсбю-Ройзеланд, серебро у шведки Ханны Эберг, а ТОП-3 замкнула белоруска Динара Алимбекова.

Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Дарья Блашко, которая с чистой стрельбой и очень медленным ходом стала в итоге 22-й.

Кубок мира 2021/2022. Гонки преследования. Обергоф

Женщины

22. Дарья Блашко (0+0+0+0) (+2.59,7)

33. Валя Семеренко (0+0+3+1) (+4.03,1)

36. Юлия Джима (3+0+2+1) (+4.12,6)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Блашко Марте Олсбю-Ройзеланд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...