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Валя Семеренко первой среди украинок стартует в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Шестой этап сезона стартует сегодня
фото - biathlon.com.ua
Тренерский штаб сборной Украины на спринт в Рупольдинге заявил пятерых биатлонисток, включая Анастасию Меркушину, которая в последний раз стартовала в Кубке мира в октябре прошлого года на первом этапе сезона в Эстерсунде.
Стартовые позиции украинских биатлонисток:
15. Валя Семеренко
39. Юлия Джима
45. Дарья Блашко
68. Ирина Петренко
107. Анастасия Меркушина
Спринтерская гонка в Рупольдинге стартует сегодня в 15:30 по киевскому времени.
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