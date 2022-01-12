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Валя Семеренко первой среди украинок стартует в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Биатлон
(2 голосов)

Шестой этап сезона стартует сегодня

Валя Семеренко первой среди украинок стартует в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Тренерский штаб сборной Украины на спринт в Рупольдинге заявил пятерых биатлонисток, включая Анастасию Меркушину, которая в последний раз стартовала в Кубке мира в октябре прошлого года на первом этапе сезона в Эстерсунде.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

15. Валя Семеренко

39. Юлия Джима

45. Дарья Блашко

68. Ирина Петренко

107. Анастасия Меркушина

Полный старт-лист гонки

Спринтерская гонка в Рупольдинге стартует сегодня в 15:30 по киевскому времени.

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В статье: Валентина Семеренко Юлия Джима Кубок мира по биатлону 2021-2022
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