Меркушина и Петренко возвращаются на Кубок мира. Текстовая трансляция спринта в Рупольдинге

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира 2021-2022 в немецком Рупольдинге. В 15:30 по киевскому времени женщины пробегут 7,5 километров с двумя огневыми рубежами.

Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Вашему вниманию стартовые номера украинок:

15. Валя Семеренко

39. Юлия Джима

45. Дарья Блашко

68. Ирина Петренко

107. Анастасия Меркушина

Женский спринт в Рупольдинге: онлайн-трансляция

14:30. Добрый день. Ровно через час начинается женский спринт в Рупольдинге. Болеем за наших вместе.