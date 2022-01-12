Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Меркушина и Петренко возвращаются на Кубок мира. Текстовая трансляция спринта в Рупольдинге
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
Фото - telegraf.com
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира 2021-2022 в немецком Рупольдинге. В 15:30 по киевскому времени женщины пробегут 7,5 километров с двумя огневыми рубежами.
Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Вашему вниманию стартовые номера украинок:
15. Валя Семеренко
39. Юлия Джима
45. Дарья Блашко
68. Ирина Петренко
107. Анастасия Меркушина
Женский спринт в Рупольдинге: онлайн-трансляция
14:30. Добрый день. Ровно через час начинается женский спринт в Рупольдинге. Болеем за наших вместе.
Популярное сейчас
- Слово Вождя и матч примирения: 15 лет назад Дидье Дрогба остановил гражданскую войну в Кот-д’Ивуаре
- Минай продает лидера, Шахтер согласовывает Нереса. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Черноморец объявил о подписании контракта с экс-защитником Десны
- Три украинца попали в очки в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Как это было
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни