Украинки провалили спринт в Рупольдинге. Только лишь Джима в ТОП-40. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира 2021-2022 в немецком Рупольдинге. В 15:30 по киевскому времени женщины пробегут 7,5 километров с двумя огневыми рубежами.

Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Вашему вниманию стартовые номера украинок:

15. Валя Семеренко

39. Юлия Джима

45. Дарья Блашко

68. Ирина Петренко

107. Анастасия Меркушина

Женский спринт в Рупольдинге: онлайн-трансляция

16:48. Результаты гонки: 1 - Эльвира Эберг, 2 - Ройселанн, 3 - Вирер, 37 - Джима, 41 - Петренко, 47 - Семеренко, 82 - Блашко, 88 - Меркушина.

16:46. Меркушина завершает гонку на 85 месте.

16:43. Ждём финиша Меркушиной. Увы, но сегодня для нас провальная гонка.

16:38. У Меркушиной на стойке тоже один промах.

16:35. На втором круге Меркушина проигрывает 1,26 секунды

16:33. Результаты наших на финише: 37 - Джима, 41 - Петренко, 45 - Семеренко, 70 - Блашко

16:31. Меркушина на первой стрельбе не закрыла одну мишень. Ходом Настя много проигрывает.

16:27. Меркушина на разгоне проигрывает 18 секунд.

16:25. Петренко финишировала на 39 месте. Проигрыш - 1,56 и это без промахов.

16:23. Стартовала Анастасия Меркушина.

16:22. Ситуация на финише: 1 - Эльвира Эберг, 2 - Ройселанн, 3 - Вирер, 33 - Джима, 38 - Семеренко, 53 - Блашко.

16:18. Петренко закрывает все мишени и на стойке. Ирина выходит на 28 месте.

16:15. Блашко финишировала на 44 месте. Проигрыш 2,59.

16:13. Вирер обогнала Алимбекову и сейчас итальянка на третьем месте.

16:12. Петренко закрыла все мишени на первой стрельбе и вышла на 31 месте. Джима финишировала на 24 месте.

16:10. Ситуация на фишише: 1 - Эльвира Эберг, 2 - Ройселанн, 3 - Алимбекова, 27 - Семеренко.

16:07. Петренко на разгоне проигрывает 12 секунд. Блашко на стойке закрыла все мишени и вышла только на 40 месте. Отставание почти 2 минуты.

16:05. Джима на стойке отстрелялась чисто. Юлия вышла на 22 месте. Проигрыш - 1,17.

16:04. Стартовала Ирина Петренко.

16:02. У нас изменилась лидерка после стойки. На первом месте сейчас Эльвира Эберг.

16:01. Семеренко на финише пока 15 месте. Проигрыш - 1,21.

15:59. После второй стрельбы: 1 - Ройселанн, 2 - Хаузер, 3 - Бескон. У Блашко один промах на первой стрельбе.

15:57. Джима на первой стрельбе не закрывает одну мишень. Юлия вышла на 33 месте.

15:55. Блашко на разгоне проигрывает 20 секунд.

15:53. Валентина закрыла все мишени на стойке и вышла на 9 месте. Джима на разгоне проигрывает 15 секунд.

15:51. Ройселанн после первой стрельбы вышла лидеркой, а Хаузер закрыла все мишени и на стойке.

15:50. Стартовала Юлия Джима.

15:48. У Симон завал на стойке - три промаха.

15:47. После первой стрельбы: 1 - Симон, 2 - Хаузер ,3 - Иннерхофер, 16 - Семеренко. Валентина проигрывает уже 50 секунд.

15:45. Семеренко один раз промазала на первой стрельбе.

15:42. На отсечке 1,7 км Валентина проигрывает уже 20 секунд.

15:41. Симон вышла лидеркой после первой стрельбы. Семеренко на разгоне проигрывает 13 секунд.

15:39. У Солы один промах на стрельбе. Лидирует сейчас Давидова.

15:37. Стартовала Валентина Семеренко.

15:34. Лучший разгон сейчас в белорусски Солы.

15:32. В первой группе сегодня много сильных биатлонисток. Стоит отметить Солу, Давидову, Симон и конечно же Экхофф, которая впервые в этом сезоне стартует.

15:30. Гонка стартовала!!! Первой на дистанцию отправилась Екатерина Авакумова. Валентина Семеренко стартует через семь минут.

14:30. Добрый день. Ровно через час начинается женский спринт в Рупольдинге. Болеем за наших вместе.