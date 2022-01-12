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Эльвира Эберг выиграла спринт в Рупольдинге, украинки не попали в топ-30
Результаты первой гонки шестого этапа Кубка мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главной героиней спринта стала Эльвира Эберг, которая с идеальной стрельбой оформила третью победу в сезоне и сделала неплохую заявку на успех в гонке преследования, опередив лидера Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанд более чем на 20 секунд.
На подиуме двум скандинавкам компанию составила Доротея Вирер – двукратная чемпионка Кубка мира впервые в сезоне финишировала в топ-3.
Украинки в спринте пребывали на второстепенных ролях. В очковую зону попала только Юлия Джима, а Дарья Блашко и Анастасия Меркушина не отобрались в пасьют и досрочно завершили личную программу немецкого этапа Кубка мира.
1. Эльвира Эберг (Швеция) - 19:45.2 (0)
2. Марте Олсбю Ройселанн (Норвегия) +21.6 (0)
3. Доротея Вирер (Италия) +29.7 (0)
4. Динара Алимбекова (Беларусь) +30.2 (0)
5. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +40.0 (1)
...
37. Юлия Джима (Украина) +1:45.8 (1)
41. Ирина Петренко (Украина) + 1:56.5 (0)
47. Валентина Семеренко (Украина) + 2:03.9 (1)
82. Дария Блашко (Украина) +2:59.0 (1)
88. Анастасия Меркушина (Украина) + 3:09.4 (2)
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