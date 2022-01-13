Пидручный в ТОП-10 спринта Рупольдинга. Как это было

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге. 10-километровая гонка с двумя стрельбами начнется в 15:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Вашему вниманию стартовые номера украинцев:

11. Дмитрий Пидручный

29. Антон Дудченко

61. Артем Прима

67. Богдан Цымбал

110. Артем Тищенко

Мужская спринтерская гонка: онлайн-трансляция

16:47. Результаты гонки: 1 - Фийон Майе, 2 - Доль, 3 - Смольский, 7 - Пидручный, 17 - Цымбал, 22 - Прима, 26 - Дудченко, 90 - Тищенко

16:41. Артем Тищенко на стойке два раза промазал. Не удалась гонка Артему.

16:36. Места украинцев на финише: 7 - Пидручный, 17 - Цымбал ,22 - Прима, 25 - Дудченко.

16:33. Тищенко на первой стрельбе закрывает все мишени и выходит на 34 месте.

16:31. Ситуация на финише: 1 - Фийон Майе, 2 - Доль, 3 - Смольский, 7 - Пидручный, 15 - Цымбал, 20 - Прима, 23 - Дудченко

16:29. Тищенко на разгоне проигрівает 13 секунд.

16:27. Цымбал финиширует на 15 месте.

16:25. Доль не смог догнать Фийон Майе. Прима финишировал на 18 месте.

16:22. Не хватает готовности Приме. Артем проигрывает уже больше минуты.

16:21. Стартовал уже и Артем Тищенко.

16:20. Увы, и у Цымбала один промах на стойке.

16:18. После стойки на 2 месте вышел Доль. Бенедикт проигрывает французу всего 2 секунды.

16:17. Как же обидно... Прима на стойке делает промах. Если бы отстрелял чисто, был бы в призах.

16:15. Смольский с одним промахом финишировал на 2 месте.

16:12. Цымбал тоже закрывает все мишени на первой стрельбе и выходит на 10 месте. Богдан проигрывает всего 10 секунд.

16:10. Ситуация на финише: 1 - Фийон Майе 2 - Строля. 3 - Сепалля, 5 - Пидручный, 12 - Дудченко.

16:09. Прима на первой стрельбе закрывает все мишени и выходит на 25 месте. Цымбал на разгоне проигрывает 8 секунд.

16:07. Дудченко на дистанции сегодня сложно. Антон проигрывает уже больше минуты.

16:05. Сепалля отодвигает Пидручного на 4 место. Прима на разгоне проигрывает 17 секунд.

16:02. Антон Дудченко на стойке закрывает все мишени и выходит на 12 месте.

16:00. Пидручный финишировал на 2 месте. Дмитрий проигрывает 13 секунд Строле. Стартовал Артем Прима.

15:57. На отсечке 8,7 км Пидручный проигрывает 16 секунд литовцу.

15:55. Фийон-Майе закрывает все мишени и выходит лидером. После второй стрельбы: 1 - Кентен, 2 - Строля, 3 - Эдер, 5 - Пидручный

15:53. Дудченко один раз мажет на первой стрельбе. Пидручный после стойки вышел на 4 месте. Проигрывает Дмитрий 19 секунд.

15:52. У Пидручного на стойке один промах.

15:50. На стойке у шведов и Логинова по два промаха.

15:49. Дудченко на разгоне проигрывает 10 секунд

15:47. Пидручный на отсечке 5,3 км проигрывает 15 секунд. Неплохо бежит Дмитрий.

15:45. Стартовал уже и Антон Дудченко.

15:44. Пидручный закрыл все мишени на первой стрельбе и вышел на 6 месте.

15:41. Ситуация после первой стрельбы: 1 - Понсилуома, 2 - Самуельссон, 3 - Логинов

15:39. Пидручный стартовал не быстро. Дмитрий проигрывает шведу 7 секунд.

15:37. На отсечке 2,0 км лидирует Самуельссон, который выигрывает 8 секунд в Эдера.

15:35. Стартовал Дмитрий Пидручный. Пожелаем удачи нашему капитану.

15:34. Подход к стрельбищу в Рупольдинге очень непростой и это нужно учитывать биатлонистам.

15:32. Погода в Рупольдинге сегодня отличная. Ничего не мешает спортсменам показывать свои лучшие результаты.

15:30. Гонка стартовала!!! Первым на дистанцию отправился американец Догерти. Через 5 минут стартует Пидручный.

14:30. Добрый день. Сегодня болеем за Пидручного и компанию в спринтерской гонке на этапе в Рупольдинге. Начинаем через час.