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Пидручный первым среди украинцев выйдет на старт спринта в Рупольдинге

Биатлон
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Гонка уже через несколько часов

Пидручный первым среди украинцев выйдет на старт спринта в Рупольдинге

Новина українською

Мужская спринтерская гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге начнет в 15:30 по киевскому времени.

В стартовую группу спринта главный тренер сборной Украины Юрай Санитра заявил Дмитрия Пидручного и Антона Дудченко.

Стартовые позиции украинских биатлонистов

11. Дмитрий Пидручный

29. Антон Дудченко

61. Артем Прима

67. Богдан Цымбал

110. Артем Тищенко

Полный старт-лист спринта

Накануне в женском спринте украинские биатлонистки не смогли попасть в топ-30.

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В статье: Дмитрий Пидручный Антон Дудченко Кубок мира по биатлону 2021-2022
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