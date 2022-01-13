Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пидручный первым среди украинцев выйдет на старт спринта в Рупольдинге
Гонка уже через несколько часов
Мужская спринтерская гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге начнет в 15:30 по киевскому времени.
В стартовую группу спринта главный тренер сборной Украины Юрай Санитра заявил Дмитрия Пидручного и Антона Дудченко.
Стартовые позиции украинских биатлонистов
11. Дмитрий Пидручный
29. Антон Дудченко
61. Артем Прима
67. Богдан Цымбал
110. Артем Тищенко
Накануне в женском спринте украинские биатлонистки не смогли попасть в топ-30.
Популярное сейчас
- Полузащитник Металлиста может покинуть команду
- Пока без Луческу и в неполном составе. Динамо провело первую тренировку
- Перемога собирает экс-игроков Вереса. К команде присоединился хавбек
- Первая медаль Украины, прогресс Цымбала и Семеренко и другие события этапа Кубка мира в Оберхофе
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО