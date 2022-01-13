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Пидручный занял седьмое место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Биатлон
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Мужская сборная сегодня порадовала

Пидручный занял седьмое место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Четыре украинских биатлониста попали в топ-30 спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге, а капитан команды Дмитрий Пидручный впервые в сезоне заехал в топ-10.

С одним промахом на стойке Пидручный перед последним кругом занимал 13-е место, но отличный лыжный ход позволил биатлонисту из Тернополя в итоговом протоколе спринта расположиться на седьмой строке.

Богдан Цымбал с одной осечкой на стрельбе стоя финишировал на рекордной в карьере 17-й позиции. Один круг штрафа также не помешал попасть в топ-30 Артему Приме и Антону Дудченко.

Единственным неудачником сборной Украины в спринте стал Артем Тищенко – недавний призер этапа в Оберхофе не квалифицировался в гонку преследования.

Чемпионом спринта стал лидер Кубка мира Кантен Фийон Майе – француз оформил четвертую победу в сезоне и существенно увеличил отрыв от Эмильена Жаклена и Себастьяна Самуэльссона, которые сегодня не смогли попасть в топ-15.

Кубок мира. Рупольдинг. Мужчины. Результаты спринта:

1. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0) 23:23,7

2. Бенедикт Долль (Германия, 0+0) +7,2

3. Антон Смольский (Беларусь, 0+1) +32,1

...

7. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +47,1

17. Богдан Цымбал (Украина, 0+1) +1:01,8

22. Артем Прима (Украина, 0+1) +1:06,9

26. Антон Дудченко (Украина, 1+0) +1:15,1

90. Артем Тищенко (Украина, 0+2) +2:36,7

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В статье: Артем Прима Дмитрий Пидручный Артем Тищенко Антон Дудченко Богдан Цымбал Кубок мира по биатлону 2021-2022
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