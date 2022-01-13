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Пидручный занял седьмое место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Мужская сборная сегодня порадовала
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четыре украинских биатлониста попали в топ-30 спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге, а капитан команды Дмитрий Пидручный впервые в сезоне заехал в топ-10.
С одним промахом на стойке Пидручный перед последним кругом занимал 13-е место, но отличный лыжный ход позволил биатлонисту из Тернополя в итоговом протоколе спринта расположиться на седьмой строке.
Богдан Цымбал с одной осечкой на стрельбе стоя финишировал на рекордной в карьере 17-й позиции. Один круг штрафа также не помешал попасть в топ-30 Артему Приме и Антону Дудченко.
Единственным неудачником сборной Украины в спринте стал Артем Тищенко – недавний призер этапа в Оберхофе не квалифицировался в гонку преследования.
Чемпионом спринта стал лидер Кубка мира Кантен Фийон Майе – француз оформил четвертую победу в сезоне и существенно увеличил отрыв от Эмильена Жаклена и Себастьяна Самуэльссона, которые сегодня не смогли попасть в топ-15.
1. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0) 23:23,7
2. Бенедикт Долль (Германия, 0+0) +7,2
3. Антон Смольский (Беларусь, 0+1) +32,1
...
7. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +47,1
17. Богдан Цымбал (Украина, 0+1) +1:01,8
22. Артем Прима (Украина, 0+1) +1:06,9
26. Антон Дудченко (Украина, 1+0) +1:15,1
90. Артем Тищенко (Украина, 0+2) +2:36,7
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